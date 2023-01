Setur consulta municípios sobre Programa de Qualificação para o Turismo

A Secretaria de Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão do Turismo, está em fase de levantando com os municípios capixabas, Instâncias de Governança regionais e entidades representativas do setor, das demandas de cursos para oferta nos municípios neste ano. O formulário deve ser respondido até o próximo dia 27 de janeiro.

Os cursos fazem parte do Programa de Qualificação para o Turismo Capixaba desenvolvido pela Setur e já contratados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

“É fundamental que os municípios respondam nossa demanda para que possamos em breve iniciar os cursos relativos a estas 600 vagas já contratadas e também para iniciarmos o planejamento para novas oportunidades de cursos”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.

As aulas serão ministradas nos municípios, conforme cronograma que será montado com base nas manifestações recebidas. A oferta das vagas para o público é gratuita. São oito opções de cursos: Bem Receber o Turista, Camareira, Garçom, Barista, Cozinha Italiana, Cozinha Mediterrânea, Técnicas para Guiamento em Atrativos Naturais e Técnicas para Monitor de Turismo. A previsão de início dos cursos é para março de 2023.

O formulário foi direcionado aos municípios, instâncias de governança e entidades do setor. Mais informações na Gerência de Gestão do Turismo pelo telefone 3636-8010 ou o e-mail [email protected]

Informações à Imprensa:

Assessoria de Imprensa da Setur

Simone Diniz

(27) 3636.8006 / 998051398

Fonte: Governo ES