Setur conclui reforma para Casa das Federações

A Secretaria de Turismo (Setur) concluiu a reforma do 3º andar do Edifício Portugal, no Centro de Vitória, onde funcionará a Casa das Federações. O local dispõe de 14 salas comerciais, incluindo também sanitários, recepção, copa e espaços coletivos. O imóvel, que pertence ao Governo do Estado, tem área total de 445 metros quadrados e recebeu investimento para reforma de R$ 177.984,48.

A Casa das Federações concentrará, prioritariamente, o funcionamento coletivo de sedes das federações ou associações esportivas, podendo também sediar sedes de associações culturais.

A inciativa faz parte do projeto Cidade Administrativa do Governo no Centro de Vitória, que busca concentrar no Centro da Capital o núcleo administrativo estadual, beneficiando os cidadãos que buscam por serviços públicos, além de fomentar a aproximação e a integração entre os órgãos, e contribuir para o processo de revitalização da região.

Para o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, o projeto da Cidade Administrativa tem interface direta com a revitalização do Centro de Vitória, que constitui região de grande relevância turística do Estado, congregando o maior conjunto de patrimônio histórico e cultural capixaba. “A busca da ocupação dos imóveis do Centro contribui para a vivência urbana e para o fortalecimento do comércio, qualificando os espaços da cidade tanto para a população capixaba quanto para os turistas”, pontuou.

Casa das Federações

A Federação Espírito-santense de Futebol de Salão (FESFS) abriu edital de chamamento público para selecionar as entidades interessadas em instalar suas sedes administrativas no 3º andar do Edifício Portugal. A FESFS é a detentora da concessão de uso 0001/22 e tem como atribuição gerenciar o uso compartilhado do espaço pelas diversas associações esportivas e/ou culturais.

A atividade prioritária a ser exercida no imóvel é o funcionamento de sedes de federações ou associações esportivas. Em caso de ausência destas instituições para a plena ocupação do imóvel, fica aberta a possibilidade de ocupação por sedes de associações culturais.

A ocupação da área poderá acontecer em proporções diferenciadas, como, por exemplo, a conjugação de até duas salas por federação ou o compartilhamento de sala por mais de uma entidade. A flexibilidade tem o objetivo de melhor contemplar as especificidades das demandas por espaço e a capacidade de custeio de cada associação.

Segundo o presidente da Federação Espírito-santense de Futebol de Salão, Arnaud Agostinho Cordeiro Filho, o nascimento da Casa das Federações é de vital importância para o esporte capixaba. “Vejo o espaço que a gente denomina hoje como Casa das Federações como importantíssimo para as federações estaduais, pois hoje elas estão desabrigadas, sendo que, na maioria delas, os presidentes usam a própria casa como sede administrativa”, salientou

“Esse projeto é um avanço para o esporte capixaba, pois teremos todas as instituições, ou o máximo delas, reunidas e podendo atuar em comunhão para um crescimento muito maior do esporte capixaba em nível nacional”, disse Arnaud Filho.

As propostas deverão ser apresentadas entre os dias 06 e 27 de março, no horário das 13h às 18h, no setor de Protocolo da FESFS, localizado no Edifício Martinho de Freitas, na Avenida Princesa Izabel, 15, salas 1706/1708, Centro, Vitória, com o título/assunto “Chamamento Público – FESFS 01/2023”.



Para ter acesso ao Edital de Chamamento Público: https://fesfs.com.br/site/?cat=12





Fonte: Governo ES