Setur autoriza uso de imagem do painel artístico para empresas interessadas em promover atrativos do Estado

A imagem da arte que decora o Edifício Humberto Gobby, localizado no Centro de Vitória, e vencedora de concurso realizado pela Secretaria de Turismo (Setur), poderá ser utilizada em projetos ou ações desenvolvidos por empresas, que resultem na promoção e divulgação do destino Espírito Santo. A autorização foi concedida por meio de Termo de Permissão de Uso, firmado pela Setur com os interessados. O edital estará vigente até final deste ano.

Os detalhes sobre este processo de uso da imagem do painel artístico, vencedor da seleção Nº 001/2021, e de autoria do coletivo Locomotipo, foram publicados na edição dessa terça-feira (24) do Diário Oficial do Estado.

“A Setur está apresentando mecanismos legais para que a arte que se destaca no Centro de Vitória possa ser utilizada em outras peças com o mesmo intuito, isto é, divulgar e promover o destino Espírito Santo”, afirmou o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles.

As propostas deverão ser apresentadas em forma digital pelo site www.acessocidadao.es.gov.br , com todos os detalhes do projeto de uso da intervenção artística.

No recebimento das propostas, a Setur terá 20 dias para analisar e se manifestar. Caso o projeto apresentado seja aprovado, será formalizado o Termo de Permissão de Uso. Esse documento estabelecerá a forma, prazos, cronograma e as obrigações referentes à utilização da imagem do painel.

A Chamada Pública com o Termo de Permissão de Uso está disponibilizada no site da Secretaria de Turismo.

Acesse: https://setur.es.gov.br/editais

