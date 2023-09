Setur apresenta o Espírito Santo para agentes de viagens e operadoras de turismo em São Paulo

A Secretaria do Turismo (Setur), em parceria com o Instituto Visite Espírito Santo, promove entre essa segunda-feira (18) e esta sexta-feira (21), o roadshow de apresentação do destino Espírito Santo na cidade de São Paulo. O evento acontece por meio do Edital de Famtour, Press Trip e Roadshow 2023, inédito no Estado.

Durantes os dias do roadshow, serão ofertadas capacitações e experiência para o trade paulista, reunindo cerca de 310 agentes de viagens e operadoras de turismo, durante quatro dias para treinamento do destino. Além da capacitação, que apresenta os atrativos e as belezas capixabas, além dos dez motivos para visitar o Estado, o evento conta ainda com um jantar/almoço de experiência, feito por Davi Maresias, renomado chef do Restaurante Maresias, que fica em Manguinhos, com direito à tradicional moqueca capixaba.

“O evento que estamos promovendo aqui faz parte de uma série de roadshows que faremos em São Paulo para apresentar o nosso destino Espírito Santo, com o intuito de capacitar 310 agentes de viagens e diversas operadoras de turismo. Depois, essa ação se desdobrará em famtours para o Estado. Esta é uma ação conjunta do Visite Espírito Santo e o Governo do Estado”, destacou o diretor do Visite Espírito Santo, Gustavo André.

“Essa parceria é a nossa grande ação em 2023, que estamos mais que esperançosos. Este roadshow tem uma programação bem legal e queremos promover e fomentar nosso Estado em um dos nossos principais mercados emissores que é São Paulo”, complementou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

O Espírito Santo tem alcançado números positivos no turismo. “O Estado tem comemorado índices grandiosos, já ultrapassamos os níveis pré-pandemia e todo o nosso trade está feliz. O Estado é equilibrado e dispõe de infraestrutura preparada para receber bem o turista. Na nossa última pesquisa de perfil do turista, registramos que 87% dos turistas decidem visitar o Espírito Santo pela sensação de segurança do Estado”, explicou o secretário Weverson Meireles.

O diretor do Visite Espírito Santo, Gustavo André, destacou alguns motivos para conhecer o destino, como excelente custo benefício; proximidade com São Paulo e facilidade para chegar; atrativos e ambientes variados de praia e montanha; destino sem aglomeração turística; sol e calor o ano todo; atrativos turísticos diversificados, entre outros.

“É muito bacana mostrar o Espírito Santo para o trade paulista. É um destino maravilhoso e muito importante. Próximo de São Paulo, o preço é atrativo e tem muitas opções de lazer. Possibilidade de ir para praias com hotelaria boa, gastronomia e os tours que estamos comercializando. É um destino interessante para se trabalhar”, disse Michael Barkoczy, diretor da Easy Travel Shop (ETS), empresa de São Paulo e uma das parceiras na organização do Roadshow.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setur

Tati Beling

(27) 3636-8009 / 98141-8888

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES