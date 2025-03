Setor moveleiro terá mutirão com mais de 100 vagas

Prefeitura de Linhares, IEL/Senai e Sindimol participam do mutirão

A Prefeitura de Linhares anuncia a realização de um mutirão com mais de 100 vagas de emprego no setor moveleiro para o sábado, dia 29. Participam da ação o IEL/Senai, Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e Região Norte do ES (Sindimol) e Secretaria Municipal de Assistência Social.

O mutirão acontecerá entre 8h às 12h, na sede da Escola Viva Bartouvino Costa, localizada na Avenida Governador Jones dos Santos Neves, no centro da cidade.

Todas as oportunidades são para empregos de carteira assinada e em várias empresas do polo moveleiro de Linhares. As vagas são para diversos níveis de escolaridade e para pessoas com e sem experiência. Os atendimentos acontecerão por ordem de chegada e o interessado poderá realizar sua pré-inscrição por meio do endereço eletrônico: https://forms.office.com/r/yUpwSq2ZQm . Quem não realizar a pré-inscrição também será atendido.

Para participar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, currículo atualizado, além de comprovante de residência, título de eleitor, certificado de reservista ou dispensa militar e CPF dos filhos menores de 14 anos, caso tenha.

De acordo com o subsecretário municipal de Assistência Social, Rony Preato, os mutirões ajudam a otimizar o tempo das empresas na busca por novos funcionários.

“Os mutirões de emprego ajudam na empregabilidade, ao aumentar a disponibilidade de vagas, facilita a busca das empresas por profissionais, une a comunidade em um local concentrado, otimiza o tempo das pessoas e das empresas. Há, portanto, um ganho social com a injeção de recursos na economia e a geração direta de empregos na cidade”, disse.

Há vagas para auxiliar de produção, auxiliar de depósito, auxiliar de expedição, auxiliar de carregamento, montador de móveis e operador de máquinas.