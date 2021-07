Fernanda Capelli Setor mineral tem aumento de 98% no faturamento do primeiro semestre de 2021

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), o setor mineral teve um faturamento de R$ 149 bilhões só no primeiro semestre de 2021. As informações, que foram divulgadas nesta quinta-feira (22), incluem as maiores mineradoras do Brasil

Isso significa um crescimento de 98% em comparação com o mesmo período em 2020. Dessa forma, entre janeiro e junho do ano passado, o setor mineral conseguiu R$ 75,3 bilhões.

“De uma maneira geral, as commodities vêm sofrendo um aumento de preço. Algumas já registram uma certa estabilidade. Mas comparado com o ano passado, a combinação de preços e dólar leva a esse faturamento expressivo”, afirmou o diretor do Ibram, Wilson Brumer, sobre o motivo do aumento expressivo.

Comparações

O custo médio do minério de ferro, em toneladas, saiu de US$ 91,04 em 2020 para US$ 183,43 em 2021. Isso significa que teve uma alta de 101,5%. Além disso, outros minérios também subiram de preço, como foi o caso do estanho (76,7%), níquel (41,5%), cobre (65,8%), alumínio (41%) e zinco (38,7%).

