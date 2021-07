Setor do varejo tem déficit de R$ 873,4 bilhões durante a pandemia, revela CNC

Sophia Bernardes Setor do varejo armazena déficit de R$ 873,4 bilhões durante a pandemia, revela CNC

Desde o início da pandemia, em 2020, um dos setores mais atingidos é o comércio varejista . De fevereiro de 2020 até maio deste ano, os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apresentaram uma perda de R$ 873,4 bilhões.

De acordo com Fabio Bentes, economista da CNC, a exceção está entre os segmentos de supermercados, bebidas e produtos alimentícios, que avançaram nesse período. Ao contrário dos segmentos como vestuários, calçados, tecidos e equipamentos, os quais foram fortemente afetados.

A propósito, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima um acréscimo significativo no setor do varejo, com a maior taxa nos últimos 9 anos, uma alta de 4,5%. No entanto, Fabio Bentes ressalta que é um parâmetro mais baixo do que o normal.

