Setor de serviços cresce 1,2% em maio e supera novamente patamar pré-pandemia

Setor de serviços atinge patamar pré-pandemia

O setor de serviços avançou 1,2% em maio , na comparação com abril, e voltou a ficar acima do patamar pré-pandemia, segundo dados divulgados nesta terça-feira (13) pelo IBGE . O resultado é reflexo do afrouxamento das medidas de restrição, movimento iniciado em abril e que tem possibilitado a retomada mais consistente dos serviços de caráter presencial.

Analistas ouvidos pela Reuters projetavam alta de 1,3% no mês e 22,3% no ano.

Considerado motor do PIB brasileiro , o setor de serviços despencou ano passado com a chegada da pandemia ao país. Gradualmente, o setor foi se recuperando. Em fevereiro, chegou a ficar 1,2% acima do patamar pré-pandemia, mês que antecedeu a implementação das primeiras medidas de isolamento social.

Em março, porém, a atividade recuou 4% e interrompeu nove meses seguidos de taxas positivas. Naquele período, o setor precisou enfrentar novas medidas de restrição ao funcionamento de estabelecimentos para conter o avanço da Covid-19.

Melhora do setor

Economistas avaliam que a retirada das medidas restritivas à mobilidade, somado ao avanço da vacinação contra a Covid-19, tendem a levar o setor de serviços para uma trajetória de recuperação.

Índice de Confiança de Serviços, (ICS) medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 5,7 pontos na passagem de maio para junho, chegando a 93,8 pontos. Foi o maior patamar registrado pela pesquisa desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado.