Setor de cultura quer definição sobre protocolos

A Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba realizou nesta terça-feira (18) mais uma rodada de diálogos com os segmentos ligados ao setor cultural. Novamente o ponto central foi a retomada das atividades. A iniciativa do encontro foi do deputado Alexandre Xambinho (PL), que preside o colegiado.

Participaram do encontro virtual empresários e trabalhadores do ramo de shows, eventos e outros segmentos ligados à área. Os secretários de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, e de Turismo, Dorval Uliana, também estavam presentes. Esta é a terceira reunião do colegiado para a construção de um plano de atividades para o setor que foi um dos mais impactos pela pandemia. A exemplo da última reunião, o foco principal foram os protocolos para retorno da atividades.

Nas reuniões passadas deputados, agentes culturais e empresários da área de eventos e cultura vinham pleiteando a inclusão do setor nos estudos de Matriz de Risco da Covid-19. “No início do mês esse pleito foi atendido e tivemos um anúncio do governador Renato Casagrande de permissão para realização de alguns eventos a partir de setembro. Agora queremos saber qual passo o governo vai dar e como se dará a abertura”, destacou o presidente da frente, deputado Xambinho.

O secretário de Estado de Turismo Dorval Uliana explicou que, apesar de o momento apresentar desaceleração dos casos de Covid-19, a situação ainda exige muito cuidado e que toda a liberação de atividades será com base em um processo de co-responsabildiade entre governo e sociedade.

“Pelo anúncio do governador em setembro devem reabrir museus, galerias e acervos culturais e para novembro as confraternizações sociais, clubes, cerimoniais, condomínios, teatros, cinema e circo. Todos os últimos com público reduzido. Para todos os eventos serão preparados protocolos junto com a Secretaria de Saúde. O setor de entretenimento que inclui shows e festas ainda precisa de maior atenção e ainda não temos uma previsão para reabertura”, explicou o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.

“Temos que dimensionar o distanciamento, número de pessoas, limite do local e vários outros. Temos recebido sugestões de protocolo e realizamos muitas pesquisas com experiências em outros estados e países. Já fechamos o compromisso de realizar três agendas com cada setor cultural para preparar as normativas e exigências. A primeria será com representantes de eventos corporativos, outra com eventos sociais e a terceira com os empresários de circo e teatro. Agora, estudamos também incluir uma agenda para os empresários do entretenimento” anunciou Noronha.

Participaram do encontro virtual também os deputados Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Torino Marques (PSL). A frente parlamentar é presidida pelo Deputado Alexandre Xambinho e tem como secretário executivo o deputado Adilson Espíndula (PTB).

Outras novas reuniões foram agendadas pelo presidente da frente parlamentar ainda durante este mês e início de setembro. A ideia é debater com cada segmento ligado à cadeia de cultura e entretenimento as propostas para a retomada das atividades de forma segura.