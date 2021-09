Setembro começa com chuva e ventos de até 70 km/h para o ES

A chuva intensa registrada no Espírito Santo nos últimos dias deve continuar. Ao menos, até esta quinta-feira (02). Estão previstos grandes volumes acumulados de chuva, raios e rajadas de vento de até 70 km/h para o Estado.

Segundo o Instituto Climatempo, a passagem de uma frente fria no mar, a umidade e a circulação dos ventos estão entre os fatores que têm favorecido a formação de nuvens carregadas sobre o Estado. Essas mudanças no clima têm provocado instabilidade no Espírito Santo e na região Sul da Bahia.

O boletim da Defesa Civil do Espírito Santo aponta que o volume acumulado de chuva pode provocar alagamentos e deslizamentos de terra. O órgão mapeou 800 áreas de risco em todo o Estado.

O município de Viana registrou o maior acumulado de chuva do Espírito Santo em 24 horas. Foram 46.41 mm acumulados até a manhã desta quarta-feira (01). Volumes expressivos de chuva também foram registrados em São Mateus (44.20mm), Aracruz (42.32mm) e Alegre (37.38mm).

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a instabilidade no clima deve começar a diminuir nesta quinta, mas chuvas ainda são esperadas em alguns momentos do dia em todas as regiões capixabas.

Ainda de acordo com o Incaper, não devem acontecer grandes mudanças nas temperaturas nos próximos dias. Na Grande Vitória, a máxima não passa dos 26ºC nesta quinta-feira. A mínima prevista é de 19ºC.

Na região Sul, as áreas menos elevadas devem registrar mínima de 18°C e máxima de 27°C. Já para as áreas mais altas, é esperado mínima de 15°C e máxima de 24°C.

Nas áreas menos elevadas da região Serrana, a temperatura deve variar entre 16°C e máxima de 23°C e nas mais altas, entre 13°C e 22°C.

No Norte, a temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima é de 26°C.

As áreas menos elevadas da região Noroeste, a temperatura mínima deve ficar em 19°C e máxima de 28°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 18°C e máxima de 26°C.

Na região Nordeste, os termômetros devem registrar mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Quando o sol deve voltar a predominar no Espírito Santo?

Segundo o Incaper, o sol deve voltar a aparecer na sexta-feira (03). No entanto, nuvens ainda irão marcar presença no céu. Chuvas rápidas são esperadas para a Grande Vitória e as regiões Norte, Noroeste, Nordeste e Serrana do Estado. As temperaturas não devem variar.

No sábado (04), há previsão de chuva apenas para a região Nordeste. A temperatura deve subir um pouco em todo o Estado. Veja:

Na Grande Vitória, os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Para a região Sul, as áreas menos elevadas devem registrar temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C, e nas mais altas mínima de 17°C e máxima de 27°C.