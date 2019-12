Sete urgências compõem a pauta desta quarta-feira

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (17), durante sessão extraordinária, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 65/2019, de autoria do Governo do Estado, que tem por objetivo permitir que os recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor sejam usados para despesas de custeio do Procon/ES e suas unidades municipais.

O projeto foi analisado em reunião conjunta das comissões de Justiça, Cidadania, Defesa do Consumidor e Finanças. Em seguida foi aprovado com 28 votos favoráveis e nenhum contrário no Plenário.

Para isso, a matéria acrescenta um item à Lei Complementar 82/1996, que criou o fundo. De acordo com a justificativa do governo, a proposta é uma forma de aperfeiçoar a legislação vigente, garantindo a manutenção das atividades do Procon/ES.

Atualmente, existem 39 unidades municipais de defesa do consumidor no Estado, além do núcleo de atendimento instalado na Assembleia Legislativa. Essas unidades são mantidas pelo Procon estadual, incluindo a estrutura básica, como computadores e impressoras. A LC 82/1996 não previa a utilização dos recursos do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor para manutenção e estruturação do próprio Procon/ES.

“Ao tempo da criação da Lei, as hipóteses para os gastos atendiam perfeitamente aos anseios da instituição. Entretanto, com o decorrer do tempo, os bens e serviços utilizados se tornaram excessivamente onerosos, de modo que se faz necessária a utilização do valor arrecadado pelo fundo para contemplar despesas correntes”, justifica o governo no texto enviado à Ales.

De acordo com a LC 82/1996, os recursos do fundo são destinados apenas para financiar programas de proteção e defesa do consumidor, realizar eventos, desenvolver programas de capacitação para servidores, promover estudos sobre as relações de consumo, entre outros.

O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor é composto por recursos de diferentes fontes, como parcelas arrecadas com aplicação de multas e indenizações, orçamento do próprio Executivo e transferências da União, além da arrecadação de taxas.