Sete traficantes são presos após mãe de usuário fazer denúncia

Polícia Civill/Divulgação Foram apreendidos maconha, crack e cocaína, além de R$ 3,5 mil em dinheiro, celulares e um revólver com munições

Uma mãe, com medo de perder o filho de vez para drogas, tomou uma atitude radical : ela ajudou a Polícia Civil de Canoas, no Rio Grande do Sul, a desmontar uma rede do narcotráfico e prender sete criminosos . A operação, batizada de “Filius”, foi concluída na manhã desta terça-feira (07), segundo o Correio do Povo.

Na ação, foram apreendidos maconha, crack e cocaína, além de cerca de R$ 3,5 mil em dinheiro, celulares e um revólver e seis munições. As investigações duraram dois meses e só aconteceram graças às denúncias da mãe de um usuário de drogas.

Com base nas informações, os agentes conseguiram mapear os locais onde o rapaz comprava os entorpecentes e identificar pontos de venda e de distribuição.

Em comunicado à imprensa, a Polícia Civil afirmou que “o vício da droga pode causar prejuízos graves aos usuários e as suas próprias famílias” e que “com as denúncias a sociedade de Canoas pode estar certa de que a Polícia Civil fará sua parte contra os prejuízos familiares advindos do vício”.