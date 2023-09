Sete tabletes de cocaína são apreendidos e veículo é recuperado por policiais do 10° Batalhão em Guarapari

Na manhã dessa terça-feira (12), militares do 10º Batalhão, quando patrulhavam o bairro Perocão recuperaram uma motocicleta Honda Titan 125 na cor vermelha com restrição de furto/roubo. O condutor suspeito, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga pelas vias do bairro, abandonou a motocicleta e se evadiu a pé para uma área de vegetação, não sendo localizado.

Por volta de 13h, uma dupla de policiais deteve um indivíduo de 21 anos com um mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari pelo crime de homicídio. A ação partiu com informações do Serviço de inteligência da Unidade, o indivíduo foi apresentado a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Durante a tarde, equipes da Força Tática do 10º Batalhão apreenderam sete tabletes de cocaína (aproximadamente 7 kg) no bairro Santa Mônica, além de munições e acessórios para armamento.

A ação iniciou através de informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes em uma motoneta Honda Biz Branca partindo do bairro Praia do Riacho em direção ao bairro Santa Mônica. Com apoio do Serviço de Inteligência do Batalhão, o suspeito foi abordado em flagrante enquanto saía de uma edificação com dois tabletes de cocaína já no bairro Santa Mônica. Dentro da quitinete havia um segundo indivíduo que também foi detido em flagrante com o restante do material apreendido, sendo cinco tabletes de cocaína, 24 munições calibre .357 e duas munições calibre .12, além de um acessório utilizado para remuniciar revólver (Jetloader).

Todo o material apreendido e indivíduos detidos foram apresentados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES