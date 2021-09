Sete coisas que são consideradas traição, e não se tratam de sexo

Nem só com sexo se trai

Fazer sexo com outra pessoa que não é o seu parceiro, e sem que haja o seu consentimento, é o ápice da traição. No entanto, há vários outros atos, mesmo sem que ocorra um contato físico, que podem ser considerados traição pelo seu companheiro.

A edição norte-americana da revista Men’s Health revela as sete coisas que apesar de não terem nada a ver com relações sexuais podem ser considerados atos de infidelidade:

1. Manter um perfil ativo em sites ou aplicativos de encontros. Mesmo que não tenha qualquer ‘relação extraconjugal’, manter o seu perfil ativo em sites e apps de encontros insinua que está de olho em outras pessoas e que não está comprometido com a sua atual relação – isso pode ser visto pelo seu parceiro como uma traição.

2. Estar emocionalmente envolvido com outra pessoa. Tem uma paixão que ficou por resolver? E a mantém ativa, ainda que de uma forma platônica? Pode não estar traindo o seu parceiro fisicamente, mas o está a fazendo mentalmente.

3. Flertar com outra pessoa através de mensagens de texto. Manda mensagens de cunho romântico e indiretas a outras pessoas além do seu parceiro? Pode parecer algo inofensivo, mas seu parceiro pode não ficar nada feliz com isso e até encarar como traição.

4. Jantar fora com alguém por quem se sente atraído. Este ato é considerado infidelidade uma vez que jantar com alguém por quem se sente atraído é algo que pode pôr a relação em risco. Sim, pode ser só um jantar, mas pode haver uma grande probabilidade de se transformar em algo mais.

5. Ir a um bar de striptease com os amigos. Você ficaria feliz se o papel fosse o contrário? Cerca de 30% das mulheres considera uma ida do namorado ao striptease como traição.

6. Ver pornografia sem o parceiro. Mas, calma, apenas 22% das mulheres consideram traição que os seus namorados vejam pornografia sem elas. No entanto, se se tornar excessivo pode afetar a relação.

7. Seguir o/a seu/sua ‘ex’ nas redes sociais. Claro que o problema não é só manter a amizade online. O problema acontece quando isso serve de desculpa para estar sempre vendo o que ele/ela põe nas redes sociais. Fica com inveja quando vê o seu ‘ex’ com outra pessoa? Publica coisas só para ele/ela ver? Talvez ainda não tenha ultrapassado a sua relação anterior, o que é um sinal de que não está completamente comprometido com o seu parceiro atual.