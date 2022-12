Sete ativos que prolongam a aparência jovem da pele

Pexels A elite dos cosméticos: Sete ativos para prolongar a juventude da pele

É bastante simples saber que tipos de produtos passar na pele, mas também muito difícil escolher o produto certo, que terá o efeito desejado. Quando você sabe quais ingredientes são melhores para cada tipo de pele, no entanto, as coisas se tornam menos nebulosas. Em meio a tantas informações disponíveis sobre os produtos, o melhor a se fazer é entender quais ingredientes têm respaldo científico antes de apostar.

“O uso da nanotecnologia para desenvolver cosmecêuticos eficazes, por exemplo, é um importante passo à frente, porque essas pequenas partículas são prontamente absorvidas pela pele e reparam os danos com facilidade e eficiência”, explica a dermatologista Mônica Aribi, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e Coordenadora do Setor de Cosmiatria do Hospital Ipiranga.

Mas antes de falarmos sobre esses ingredientes, uma dica: sem o protetor solar, usá-los será o mesmo que enxugar gelo. “O protetor solar é, sem dúvidas, o melhor creme antirrugas que existe. Independentemente do tipo de pele, quando pensamos em prevenção de câncer de pele e envelhecimento precoce, qualquer protetor FPS maior ou igual a 30, aplicado de maneira adequada, cumprirá bem seu papel”, acrescenta Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Antioxidantes

A primeira classe de produtos em que vale a pena apostar é formada por ativos antioxidantes, especialistas em combater os radicais livres — moléculas reativas que causam envelhecimento precoce. Dois grandes ativos desse tipo são: a Vitamina C e a Vitamina B3 (Niacinamida).

Vitamina C

“A vitamina C utilizada como produto tópico estimula a atividade produtora de colágeno da derme [camada intermediária da pele] e leva à melhora clínica da pele fotoenvelhecida [envelhecida pelo sol ou brozeamento artificial]. Dependendo da concentração, ela pode também tratar hiperpigmentações [manchas escuras] da pele”, diz a dermatologista Mônica.

“Ela uniformiza o tom de pele e tem duas ações importantes no clareamento: inibe a atividade da enzima tirosinase, responsável pela síntese de melanina; e tem efeito protetor da radiação UV, já que a fotoexposição gera espécies reativas de oxigênio, que desencadeiam a produção de pigmentos na pele. Prefira as fórmulas que visam manter a estabilidade da vitamina, já que o composto é quimicamente instável, perde rapidamente suas propriedades em contato com a luz, o oxigênio e o calor”, completa.

Já a farmacêutica e gestora técnica da Biotec Dermocosméticos Maria Eugênia Ayres diz que a partir dos 25 anos, além dos protetores solares comuns, podemos associá-los com ativos antirradicais livres. “Estes vão auxiliar na manutenção de uma pele saudável, aliados ao efeito da proteção solar”.

Niacinamida

Ainda falando sobre ingredientes que anulam os efeitos dos radicais livres, a Vitamina B3 ou Niacinamida já foi destacada em vários estudos que reforçaram sua intensa atividade antioxidante, segundo Paola Pomerantzeff, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “Aplicada após algum dano, como o da radiação solar por exemplo, a Niacinamida aumenta o reparo do DNA e modula a reação inflamatória, com efeito calmante. Ela também é usada em cremes antimanchas e tem poder protetor contra a luz azul emitida por celulares e computadores, que piora as manchas do melasma”, completa.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

A Vitamina B3 também está relacionada a uma melhora da hidratação cutânea. “Essa vitamina essencial do complexo B é capaz de fortalecer a barreira da pele para reduzir o ressecamento, combater os sinais do envelhecimento, melhorar a textura, amenizar a aparência de manchas e diminuir a inflamação”, explica a cosmiatra Ludmila Bonelli, especialista em dermatocosmética e diretora científica da marca Be Belle.

Renovadores celulares

Além dos antioxidantes, existem também ingredientes renovadores. Eles são responsáveis por “trocar” a primeira camada da pele, trazendo células mais rejuvenescidas à superfície. Nesse quesito, os mais poderosos são os retinoides e os alfa-hidroxiácidos.

Retinoides

Padrão-ouro no rejuvenescimento domiciliar, os retinoides (retinol ou ácido retinoico) aumentam a produção de colágeno, a expressão de glicosaminoglicanos e inibem a indução UV das enzimas de degradação do colágeno na pele fotoenvelhecida. “Sem ação clareadora direta, pode ser usado em tratamentos de hiperpigmentação como forma complementar de melhorar a renovação celular e eliminar as células pigmentadas da superfície”, diz Mônica.

Nas farmácias de manipulação, também é possível encontrar alternativas, como o retinol natural Lanablue. “O ativo é um extrato de cianofíceas endêmicas (algas azul-esverdeadas), ricas em vitamina B, aminoácidos e pigmentos específicos. Na pele, atua como um retinol natural sobre a diferenciação dos queratinócitos, sem causar, no entanto, os efeitos adversos. Lanablue suaviza e densifica a epiderme”, explica a farmacêutica da Biotec Dermocosméticos.

Alfa-hidroxiácidos

Os mais conhecidos são o ácido glicólico e o ácido lático. “Eles modificam a renovação celular e estimulam a síntese de colágeno pelos fibroblastos. Além de tratar o envelhecimento, podem ser usados para diminuir a oleosidade da pele e ajudar contra a acne”, explica Mônica Aribi.

“O ácido glicólico, por exemplo, é um alfa-hidroxiácido (AHA) que tem ação esfoliante na pele, removendo células córneas, estimulando colágeno, reduzindo rugas e controlando a oleosidade. Como a maioria dos alfa-hidroxiácidos, o ácido glicólico proporciona o estímulo da renovação celular, acelerando a eliminação de melanina acumulada nas camadas mais superficiais da pele [manchas]”, complementa a cosmiatra Ludmila Bonelli.

Hidratantes

Ativos que mantêm a molécula de água aderida à pele ou que tem capacidade higroscópica (de absorver a umidade do ar) são recomendados para manter a pele jovem e são considerados ingredientes hidratantes. Os mais importantes são o ácido hialurônico e as ceramidas.

Ácido Hialurônico

Nossa pele precisa repor ácido hialurônico todos os dias em sua camada mais profunda, para ficar mais hidratada e protegida contra as agressões que a envelhecem, segundo a cosmiatra Ludmila Bonelli. “Para isto, o ácido hialurônico que vamos escolher para o uso diretamente na pele deve ter moléculas que o levem até esta camada para manter altos níveis de água nesta região. Por isso, temos que saber que existem diferentes moléculas desse ativo, que podem levá-lo profundamente na pele, mas nem todos são iguais”.

“Por exemplo, o ácido hialurônico fracionado com baixíssimo peso molecular é diferente dos outros por conter uma nanotecnologia em moléculas reduzidas que atravessam a pele até a epiderme, o destino correto para liberação deste ácido, de forma lenta, mas com resultados imediatos. O produto vai se integrando e encaixando nos tecidos e assim os resultados são mais reais e perceptíveis em poucas aplicações”, afirma a especialista.

Ceramidas

Segundo a dermatologista Paola, a ceramida é um dos componentes da barreira lipídica da pele. “Ela pode ser usada em hidratantes para reparar essa barreira e manter a umidade da pele”, explica a médica. Com o uso de cremes com ceramidas, a pele tende a ficar mais hidratada, suave e saudável.

Biomiméticos

Algumas poderosas substâncias agem imitando as funções das células da pele e repondo aminoácidos estruturais do tecido cutâneo. São os peptídeos.

Peptídeos

Mais novos no skincare, os peptídeos são fragmentos de cadeias de aminoácidos. “Alguns trabalhos recentes com moléculas indicam que eles podem estimular a síntese de colágeno”, diz a médica Mônica.

“Ele é capaz de atuar justamente sobre os telômeros, que são a chave do envelhecimento, para protegê-los e reverter os danos ao DNA, assim prolongando a longevidade celular, restaurando os níveis de colágeno e desacelerando o processo de envelhecimento, o que resulta na melhora dos sinais da idade, como rugas, manchas e flacidez, e recuperação da firmeza, luminosidade e contorno facial, com efeito tensor, lifting e antigravidade”, destaca Ludmila Bonelli.

Os peptídeos estão sendo inseridos até mesmo em procedimentos estéticos, como o HydraFacial, um tratamento de hidrodermoabrasão, que promete limpeza e hidratação profunda na pele.

Por fim, Mônica lembra que, quando bem orientado, o skincare pode contar com formulação específica que pode melhorar tanto os aspectos externos da pele, como também proteger sua saúde, textura e integridade, proporcionando hidratação, nutrição e fotoproteção.

Fonte: IG Mulher