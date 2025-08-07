Setades realiza Seminário Estadual Pela Primeira Infância

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realiza no dia 21 de agosto, de 8h às 16h no auditório da Receita Federal, em Vitória, o Seminário Estadual Riscos e Vulnerabilidades na Primeira Infância.

O evento tem o objetivo de promover reflexões e debates as vulnerabilidades e os fatores de riscos que afetam as crianças de 0 a 6 anos. O Seminário vai reunir profissionais, gestores e especialistas para discutir estratégias integradas à prevenção e enfrentamento dessas vulnerabilidades, com foco na atuação intersetorial entre as diversas áreas, abordando temas como políticas públicas, metodologias de cuidado centradas na família e no território.(Texto produzido com a colaboração de Lavinia Ramos)

Serviço:

O Seminário ocorrerá de forma presencial, no Auditório da Receita Federal, na quinta-feira (21/08), das 8h às 16h.

Horário: 8h às 16h.

Local: Auditório da Receita Federal – Av. Mascarenhas de Moraes, Nº 1333, (Beira Mar), Ilha de Santa Maria, Vitória.

As inscrições para o seminário vão até o dia 18 de agosto pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUdnywj6R8ya051kURjg43DKTC08HRukpD71GVMqQ5aP-LiQ/viewform?usp=header

Programação:

21/08 (quinta-feira)

08h – Credenciamento e coffee break

09h – Abertura com o Grupo de Flautas SECRI

09h20 – Mesa de abertura

10h – Palestra “Experiências adversas e os impactos no desenvolvimento infantil”. Maria Beatriz Martins Linhares: Profa. Dra. da Faculdade de Medicina de R. Preto (USP) e do Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de Desenvolvimento e Comportamento da Criança.

11h – Abertura para o debate

12h – Almoço

13h – Retorno com atração cultural Coral Mães e Filhos, Projeto Bom Jesus do Norte

13h30 – Mesa Redonda “Riscos e vulnerabilidades: uma atenção intersetorial”.

– Mirela Alvarenga: Assistente Social, Ma. em Política Social, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Política Social (UFES) e servidora pública na Secretaria de Estado da Saúde.

– Catarina Gordiano: Dra. em Psicologia e Ma. em Direito (UFES), com foco nos temas: direito da criança e do adolescente, práticas judiciais de produção de provas, ritualização do processo e falsas memórias.

– Débora Cristina: Dra. e Ma. em Educação pela (UFPR). Profa. de Educação das Relações Étnico-Raciais no Centro de Educação da UFES e Profa. permanente do PPGPE-UFES.

– Maria Lúcia Garcia: Dra. em Psicologia Social pela USP e Ma. em Psicologia Social (USP). Experiência com foco nos temas: política pública, política social, de saúde, de saúde mental e primeira infância.

15h – Painel de indicadores da Assistência Social.

15h30 – Abertura para o debate

16h – Encerramento

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setades

Ana Luiza Freitas

(27) 3636-6803 (27) 99949-8105

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES