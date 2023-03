Setades realiza ação no dia Internacional da Mulher

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) em parceria com a Agência Estadual do Trabalho de Cariacica, realizaram, nessa quarta-feira (08), o “Projeto Prepara-se Para Novas – Homenagem ao Dia da Mulher”. O evento aconteceu, no Faça Fácil, em Cariacica.

O evento, proposto pelo Ministério do Trabalho, busca incentivar as agências do trabalho estaduais a mobilizarem vagas destinadas ao público feminino. Para a ação, cerca de 150 vagas foram disponibilizadas, além de serviços de empoderamento feminino.

A programação teve início pela manhã e contou com palestras motivacionais e de boas práticas em entrevistas de emprego, totalmente ministradas por mulheres. Além disso, o evento também contou com um dia de beleza, com serviços de cuidados especiais para sobrancelhas, unhas e limpezas de pele. No decorrer do mês de março, outras agências desenvolverão ações destinadas às mulheres pelo Estado.

“É de suma importância a inserção da mulher no mercado de trabalho, ajudando na sua conquista profissional e de independência financeira, possibilitando ela tenha autonomia para decidir seu futuro, seja criando uma família, mudando de profissão, ou até mesmo empreendendo”, afirmou o subsecretário Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione

