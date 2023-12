Setades promove Seminário ‘O Espírito Santo no mundo trabalho’

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) realiza, nesta quinta-feira (14), o Seminário “O Espírito Santo no mundo do trabalho: a constituição do observatório do trabalho no centro do debate”, que acontece no auditório do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), em Vitória.

Os objetivos são apresentar ações, promover o intercâmbio de iniciativas e fomentar discussões sobre o tema, com foco na criação do Observatório Estadual do Trabalho. Essa iniciativa visa a analisar a área de emprego no Estado, como, por exemplo, os processos de contratações e as intermediações, e, desta forma, conduzir estudos de demanda no mercado de trabalho para ofertar cursos de qualificação, conforme a quantidade de vagas existentes.

“Este encontro é crucial para consolidar a política de trabalho do Governo do Estado, uma vez que, com a criação do Observatório Estadual do Trabalho, centralizaremos as questões relacionadas ao mercado de trabalho e as formas de ampliar o acesso ao emprego e à geração de renda por parte dos capixabas”, salientou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

O subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione, ressaltou o caráter democrático e representativo do Seminário. “Entendemos que a qualificação do mercado de trabalho também passa pela construção de um debate que envolva todos atores que dele participam. A construção do Observatório Estadual do Trabalho conta com a participação do poder público, sindicatos, sociedade civil e dos empregadores, de modo que todos possam contribuir conjuntamente”, destacou.

O Seminário contará também com a participação de especialistas na temática da empregabilidade, como o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho; o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Silva Lira; o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Sérgio de Paula Vargas; o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Jadir José Pela; e, por videoconferência, representando o Ministério do Trabalho e Emprego, Paula Montagner. (Texto produzido com a colaboração de Eduarda Santos).

