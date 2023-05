Setades participa de encontro sobre a primeira infância em São Paulo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), participou, nesta quinta-feira (25), do encontro Primeira Infância Primeiro: desafios e oportunidades de colaboração, em São Paulo.

O evento integra três encontros regionais promovidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com intuito de reunir equipes dos governos estaduais, representantes da sociedade civil e jornalistas para promover o diálogo sobre a importância da colaboração entre estados e municípios no desenvolvimento de políticas públicas para a primeira infância.

O Espírito Santo foi representado pelo subsecretário de Estado de Articulação de Políticas Intersetorais, Ted Conti, e pela gerente de Capacitação, Articulação e Mobilização, Cláudia Pessin. “Estamos aqui para trocar experiências positivas com outros estados e construir pontes de colaboração para superar os desafios. A primeira infância é uma das prioridades do governador Renato Casagrande, que compreende a urgência e a complexidade da questão, que demanda esforços, diálogos e parcerias de diferentes poderes e atores sociais”, afirma o subsecretário.

A primeira infância é um período crucial para o desenvolvimento humano. Os investimentos nessa fase da vida trazem ganhos econômicos, sociais e de saúde de longo prazo. Para que isso aconteça, no entanto, é necessária uma abordagem multidisciplinar focada na promoção do desenvolvimento integral das crianças pequenas.

Em 2022, o Espírito Santo lançou o Plano Estadual pela Primeira Infância (Pepi). Com isso, o Estado se estabeleceu como um dos primeiros do País a colocar a primeira infância como ponto de partida para a construção de uma política pública, alinhando-se com a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setades

Ana Luiza Freitas e Samyra Ferreira

(27) 3636-6803

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES