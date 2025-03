Setades lança primeira edição da Revista do SUAS ES

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) vai lançar na próxima terça-feira (1º), a partir das 8h30, no Auditório da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), em Vitória, a primeira edição da Revista do SUAS ES. Durante o evento, serão apresentados os artigos que estarão publicados na primeira edição da revista.



O objetivo da publicação é dar visibilidade às boas práticas e experiências no âmbito do SUAS promovendo a troca de conhecimento entre os gestores, trabalhadores e pesquisadores da área. A revista reúne relatos de experiências, artigos científicos e conteúdos técnicos específicos à política de assistência social.

A revista surgiu a partir da necessidade de compartilhar e refletir experiências bem-sucedidas promovidas pela Setades. A primeira edição da revista consolida, assim, um espaço para divulgação de produções sobre assistência social no Espírito Santo. A publicação traz um olhar além do observatório do SUAS, tendo sua importância para o fortalecimento da política de assistência social ao registrar e divulgar conhecimentos contribuindo assim para a qualificação dos serviços e a valorização das iniciativas locais.

A iniciativa é pioneira no Espírito Santo e se destaca no Brasil por reunir experiências, práticas e estudos específicos do Estado. Abordando temas como serviços, benefícios assistenciais e programas, gestão do SUAS e artigos sobre assistência social, a revista inclui também um artigo convidado sobre a proteção da população em situação de rua.



“Os investimentos do Governo do Estado na área de assistência social e políticas públicas do estado são importantes, pois trazem uma política mais articulada e promissora para o estado, e que a revista é mais um passo para a política de assistência social no Espírito Santo”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira,

Além disso, a intenção é que a revista tenha novas edições se consolidando como uma referência para os profissionais e pesquisadores da área. A publicação estará disponível para leitura digitalmente no site da Setades e em versão impressa para distribuição em eventos e encontros estratégicos de Assistência Social no Estado.

Confira a programação:

8h30 às 9h – Credenciamento

9h às 9h30 – Abertura

09h30 às 10h – Lançamento da 1ª Edição da Revista SUAS ES.

Cyntia Figueira Grillo, secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento do Espírito Santo.

10h às 10h50 – A proteção da população em situação de rua na Política Pública de Assistência Social: entre o etapismo e a proteção.

Regis Aparecido Andrade Spíndola, diretor do Departamento de Proteção Social Especial (MDS).

10h50 às 11h30 – Articulação Regional: o Peti e a Rede da Região Metropolitana de Vitória.

Autoras: Luciana Gatti Constantino, Nathalia Polezi Dalmasio, Katia Maria Soares Mendes, Greuza Nunes Pereira.

Trocas, Escutas e Trajetórias: Grupo com Famílias Atípicas. Autoras: Barbara de Souza Malvestio, Cristiane Calott Silva, Mônica Paulito de Souza da Silva, Roberto Carlos Silvestre Junior, Sandra Regina Neves dos Santos, Tatiane de Sousa Oliveira Galvão.

Serviço Especializado em Abordagem Social e o Trabalho Infantil.

Autora: Simone Alves de Souza.

População em Situação de Rua e Trabalho infantil, o que isso tem haver?

Autora: Anacyrema da Silveira Silva.

11h30 – Entrega de certificados para as autoras e autores.

12h – Encerramento.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setades

Ana Luiza Freitas

(27) 3636-6803 (27) 99949-8105

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES