Setades finaliza ciclo de capacitação das equipes municipais do Programa Criança Feliz

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) encerrou, nesta sexta-feira (03), a quinta etapa do ciclo de capacitações do Guia de Visita Domiciliar do Programa Criança Feliz (PCF) capixaba. As formações, realizadas em caráter presencial, contemplaram todos os 48 municípios que são adesos ao programa no Espírito Santo.

O foco principal das capacitações são as visitas domiciliares, uma vez que essas atividades assumem perspectivas de prevenção, proteção e promoção do desenvolvimento infantil na primeira infância. Além disso, é por meio das visitas que o fortalecimento de vínculos entre cuidadores e a criança é promovido. Daí a importância da qualificação dos profissionais que estarão em contato com as famílias nos territórios. Também é fundamental que eles estejam aptos a aplicar a metodologia, visando adaptá-la à realidade de cada família.

Participaram das qualificações gestores, coordenadores dos Centros de Referências em Assistência Social (CRAS), técnicos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, além de coordenadores, supervisores e visitadores do Programa Criança Feliz.

Além da participação das equipes e dos organizadores, a última turma contou com uma presença muito especial: a primeira-dama Maria Virgínia Casagrande, grande entusiasta da causa da primeira infância no Espírito Santo. Dona Virgínia acompanhou de perto e apoiou a construção e a estruturação do Plano Estadual Pela Primeira Infância (Pepi), no Estado. As capacitações integram um dos projetos estruturantes do Pepi.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, ressaltou que a capacitação das equipes municipais do PCF é constante e reflete tanto as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (Suas), quanto a perspectiva municipalista do governador do Estado, Renato Casagrande.

“Os municípios e a instância estadual devem ser entendidos como parceiros, focados em buscar a melhoria da gestão, da qualidade e da oferta dos serviços à população. A gestão municipal, por ser a mais próxima do cidadão, é quem melhor pode avaliar as demandas e necessidades da população. Por isso, ela precisa ser autônoma e bem capacitada. Como o Governo do Estado considera a primeira infância como balizadora de políticas públicas, a formação das equipes que assistem nossas crianças e suas famílias é de extrema importância”, pontuou Cyntia Grillo.



As capacitações foram conduzidas pelos multiplicadores estaduais do Programa Criança Feliz Simone Araújo e Bernard Santos Ferraz, e contaram com o apoio técnico da Gerente de Mobilização, Capacitação e Articulação, Claudia Pessin; do Gerente de Articulação de Projetos Intersetoriais, Jean Brandão, sob a supervisão do subsecretário de Estado de Articulação de Políticas Intersetoriais, Ted Conti.

