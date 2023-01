Setades e Prefeitura de Presidente Kennedy debatem projeto do Porto Central

A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e a Secretaria de Presidente Kennedy participaram, nessa terça-feira (17), de uma reunião para tratar do projeto do Porto Central, empreendimento que será viabilizado no município.

Durante o encontro, a capacitação da força de trabalho e a estrutura de suporte que será demandada para a construção e operacionalização do porto foram alguns dos temas abordados. A principal preocupação dos gestores públicos é que a população local possa ser integrada na implementação do projeto.

Nesse sentido, o objetivo do Governo do Estado é possibilitar meios para melhorar a capacitação profissional dos moradores da região, em especial a população mais vulnerável, que são objeto das políticas públicas sociais e que compõem o principal público assistido pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas) do Estado.

Após a avaliação, duas frentes de trabalho foram elaboradas: a primeira é buscar parcerias para viabilizar o avanço escolar da população adulta do município, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tendo em vista que uma melhor formação aumenta a possibilidade de contratação desses trabalhadores.

A segunda proposta é discutir com os administradores do Porto Central a possibilidade de contratação, sem que a escolaridade se torne um impeditivo. Entretanto, uma vez empregado o trabalhador estaria comprometido a continuar e terminar os estudos.

Todos os temas e propostas tratados no encontro serão levados aos demais parceiros. Uma reunião com a equipe técnica do Porto Central já está marcada e a expectativa é de que a parceria seja consolidada.

Participaram da reunião a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo; o subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Roberto Casteglione Dias; o secretário municipal de Assistência Social, Tancredo Almeida, e a assistente social Ellen Ramalho.

