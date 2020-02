Sessão infantil do cineclube Afoxé acontece no sábado (15)

Neste sábado (15), o Cineclube Afoxé realizará uma sessão infantil na Mangueoteca, a biblioteca comunitária do bairro Maria Ortiz, em Vitória. Serão exibidos os filmes “Balú”, da diretora Paula Gomes; e “Guri”, de Adriano Monteiro. Após a exibição, haverá conversas e brincadeiras orientadas pelas coordenadoras do projeto, Bárbara Cazé e Tatiana Rosa, e participação especial do diretor Adriano Monteiro. Entrada gratuita.

“Balú” é um cachorro vira-lata que some misteriosamente. Em busca do amigo perdido, um menino vai descobrir o mundo à sua volta. O curta-metragem se passa na histórica cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Já o curta-metragem “Guri” conta a história do menino Victor, um garoto de apenas 12 anos, que se prepara para disputar pela primeira vez o campeonato de bolinhas de gude do bairro. As aventuras e tensões próprias do universo infantil são a marca em ambos os curtas-metragens. Uma sessão para criançada se divertir e se inspirar a ocupar as ruas.

Cineclube Afoxé é um projeto cultural de natureza cineclubista itinerante, voltado para a exibição, o conhecimento e a difusão de produções cinematográficas dirigidas por mulheres, ou que tenham como temática as questões das mulheres, sobretudo as negras, em diversos espaços culturais na cidade de Vitória. O projeto de criação do Cineclube Afoxé foi aprovado no Edital de Cultura do Estado do Espírito Santo do ano de 2017. Desde 2019 o Cineclube Afoxé tem desenvolvido o Projeto Idaraya com sessões para o público infantil com filmes cujos protagonistas são crianças negras.

Serviço

Exibição Cineclube

Data: 15/02 (sábado)

Horário: 17h30

Local: Mangueoteca – Rua Professora Ilma Anechinni Zumack, 32, Maria Ortiz, Vitória (próximo ao posto de saúde, varanda da casa de Ester e Jimmy).

Filme “Balú”

Sinopse: O melhor amigo do menino é Balú, um cachorro vira-lata. Mas a sua mãe não permite que o cão fique em casa. Um dia Balú desaparece misteriosamente. Em busca do amigo perdido, o menino vai descobrir o mundo à sua volta.

Direção: Paula Gomes

Estado: Bahia (BA)

Categoria: Ficção

Ano: 2014

Duração: 15 min

Filme “Guri”

Sinopse: Victor, um garoto de apenas 12 anos, prepara-se para disputar pela primeira vez o campeonato de bolinhas de gude do bairro. Porém, um acontecimento em sua escola o deixa abalado. O suporte de sua mãe e o apoio de seus melhores amigos tentam ajudá-lo a superar este trauma.

Direção: Adriano Monteiro

Estado: Espírito Santo (ES)

Categoria: Ficção

Ano: 2019

Duração: 13 min

Para mais informações: Bárbara Cazé (27) 99276-4514

Informações à Imprensa

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias / Danilo Ferraz / Erika Piskac

(27) 3636-7111 / 99753-7583 / 999021627

[email protected]

[email protected]

https://www.facebook.com/SecultES/

https://www.instagram.com/secult.es/