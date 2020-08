Sessão desta terça traz duas urgências para votação

.

Duas matérias em regime de urgência encabeçam a pauta de votações desta terça-feira (25), na Assembleia Legislativa. Uma delas é o Projeto de Lei (PL) 450/2020, que suspende a cobrança de parcelas de financiamento de veículos escolares enquanto as aulas estiverem suspensas. De autoria de Doutor Hércules (MDB), a matéria aguarda em plenário parecer oral das comissões de Justiça e Finanças. A sessão começa às 15 horas, com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento estadual.

A proposta de Doutor Hércules prevê que as parcelas vencidas sejam pagas ao final do contrato. O deputado explica que a medida visa auxiliar quem atua no transporte escolar e foi prejudicado pela suspensão das aulas presenciais.

Outra urgência em pauta é o PL 357/2020, iniciativa do deputado Bruno Lamas (PSB) para a criação do Cadastro Estadual Online de Produtores e Trabalhadores Rurais. O projeto, já aprovado pelos colegiados de Justiça e Agricultura, aguarda parecer oral do colegiado de Finanças. O relator da matéria, deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) tem até a sessão de quarta-feira (26) para fazê-lo, segundo prazo regimental.

O PL 357/2020 visa reunir dados de pessoas físicas e jurídicas que vivem da exploração da terra para fins econômicos e de subsistência, contemplando as áreas de agricultura, pecuária, silvicultura, extrativismo sustentável, aquicultura, além de atividades não-agrícolas.

Ao vivo

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa.