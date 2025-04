Sessão solene reconhece 23 anos de atuação do Himaba

Por meio de uma proposição do deputado José Esmeraldo (PDT), a Assembleia Legislativa (Ales) realizou na noite da última segunda-feira (7) uma sessão solene em homenagem aos 23 anos do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba). Ao todo foram homenageadas 53 pessoas, entre diretores, servidores e médicos do hospital, além de autoridades estaduais ligadas à saúde.

Fotos da sessão

“Mais do que um hospital, o Himaba representa um marco na história da saúde pública do Espírito Santo. Uma referência para o atendimento materno infantil, que ao longo de mais de duas décadas tem se dedicado ao cuidado, à humanização e à vida. Neste momento tão simbólico, temos ainda mais motivos para comemorar. O Himaba está cada dia mais ampliando sua estrutura para avançar no atendimento. É motivo de orgulho para cada capixaba, eu sou testemunha”, afirmou o proponente da sessão.

Atendimentos

De acordo com o diretor-geral do hospital, Claudio Amorim, o Himaba realizou mais de 530 mil atendimentos de abril de 2021 até dezembro de 2024. “A gente agradece o dia a dia de vocês, são vocês que conduzem o hospital, o que a gente faz na verdade é orientar e acompanhar vocês e facilitar que vocês tenham um bom dia de trabalho. A gente é muito feliz nessa jornada de ter chegado a 180 mil atendimentos ano passado e a gente já prevê bater 200 mil atendimentos no próximo ano”, avaliou o gestor.

Heber de Souza Lauar, subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, falou em nome do governo. “Esse aniversário e os resultados que o Himaba tem, eles só são possíveis porque vocês, cada médico, cada enfermeiro, cada profissional da equipe multidisciplinar, cada equipe de assistência do administrativo, empenha-se ao máximo para cuidar de cada vida que está ali sob os seus cuidados. E isso é uma diretriz que nós temos de governo, é levar o cuidado com toda a sensibilidade em cada espaço, em cada unidade de saúde. E isso o Himaba tem feito com excelência”, disse.

De acordo com o presidente do Instituto Acqua, responsável pela gestão do Himaba, Samir Siviero, existe uma previsão para dobrar a capacidade de atendimento do hospital. “Vem um desafio praticamente que vai dobrar a capacidade do hospital, dando mais qualidade, trazendo mais salas de cirurgia, um banco de leite novo, um tomógrafo, que era uma demanda que se tinha há muitos anos para o hospital e que está já a sala praticamente finalizada, só esperando a instalação do equipamento”, anunciou.

Homenageados

Heber de Souza Lauar

Hudson Bremenkamp Miranda

Gabriela Santos da Silva

Tadeu Marino

Claudio Amorim

Samir Siviero

Emilio Mameri

Vanuza Guasti

Anny Vimercati

Andreia Venancio

Caroline Bastos

Célia de Souza

Camille Spadetto

Cassio Almeida

Claudio Gama

Cleydson Montovaneli

Débora Lucas

Eduardo Lovati

Fernanda Theodoro de Oliveira

Geyse Castro

João Vitor Tapias

Jeferson Luz

Júlio Correia

Mateus Teles

Michelli Mello

Natã Silva

Poliana Campos

Renan Modesto

Reginaldo Aleixo

Robson Brandão

Rosiel Vitorino

Rutileia Gomes

Tamires Botelho

Walda Campos

Wellington Moté

Ana Karla Stein

Angélica Carvalho

Beatriz Junqueira

Carolina Frizzera

Danielle Lopes

Diogo Sandoval

Jhenifer Barbosa

Lincoln Rohr

Maria Lucia Zanotti

Nathália Sandoval

Paulo César Boasquevisque

Rafael Aon

Rafael Mazzini

Ricardo Sarmenghi

Rosangela Maldonado

Renan Barreto

Venício Wunderlich

Yhorana Tonoli

Fonte: POLÍTICA ES