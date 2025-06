Sessão solene na Ales celebra o aniversário de Cariacica

Para celebrar os 135 anos do município de Cariacica, a Assembleia Legislativa (Ales) realizou, na noite de segunda-feira (23), uma sessão solene. Ao todo, foram homenageadas 21 personalidades que se destacam no município, com a entrega de certificados. A solenidade foi proposta pelo deputado Denninho Silva (União) e contou com a participação do prefeito Euclério Sampaio (MDB).

O chefe do Executivo municipal aproveitou a ocasião e anunciou um investimento de mais de R$ 300 milhões em Cariacica, em diferentes setores. O anúncio oficial e o detalhamento dos investimentos será feito nesta terça-feira (24), data do aniversário da cidade.

“Eu tenho muito que agradecer a essa Casa, que me acolheu por cinco mandatos e hoje especialmente está homenageando a cidade que eu nasci e cresci, Cariacica. Isso para a gente, para nós, cariaciquenses, é motivo de muito orgulho, ainda mais no momento que a cidade desenvolve, é a que mais se desenvolve no Espírito Santo”, afirmou o prefeito.

O deputado Denninho Silva falou sobre a importância da homenagem feita a personalidades. “Cariacica está em festa. Já tem duas semanas que estamos comemorando esses 135 anos. Hoje, Cariacica vive uma nova história. (…) Hoje aqui tem diversas personalidades, tanto na área rural, empresarial, cultural, pessoas que fizeram parte, fazem e continuarão fazendo parte da história de Cariacica e que hoje foram homenageados. Nada mais justo porque, como eu falei, fazem parte da história de Cariacica” disse o proponente da sessão.

Confira a lista dos homenageados conforme a lista do Cerimonial da Ales

Euclério de Azevedo Sampaio Júnior Messias Donato Shymenne Benevicto De Castro Renato Machado Angelo Cesar Lucas Flávio Preto Marcelo Guerra Zonta Anderson da Silva Rodrigues Bento Sebastião Coradini Carlos Roberto dos Santos Emerson Xumbrega Everaldo Luiz Reginatto Gilberto Leite Vieira Jobson Passos Goulart Jonas Inácio Rodrigues Neto Marcos Paulo Aranda Paulo Cesar Gomes de Oliveira Rafael de Castro Ribeiro Sebastião Caetano Neto Sidemar de Lima Acosta Weverton Santos Moraes

Fonte: POLÍTICA ES