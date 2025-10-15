Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire

Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales), realizou nesta quarta-feira (15) uma sessão solene para entrega da medalha “Professor Paulo Reglus Neves Freire”, honraria que reconhece e valoriza o trabalho de educadores que se destacam pela dedicação e compromisso com o ensino.

Durante o pronunciamento, o deputado Marcos Madureira destacou a emoção de homenagear os 29 educadores agraciados com a medalha, ressaltando que cada um deles contribui de forma decisiva para a formação dos jovens e o fortalecimento da sociedade capixaba. Ele afirmou que a educação é o instrumento essencial para a construção de um futuro mais justo e igualitário.

“É com grande satisfação que prestamos este reconhecimento merecido a profissionais que são verdadeiros pilares da nossa sociedade. A educação é a chave-mestra que abre as portas para um futuro mais justo e igualitário”, disse o parlamentar.

Madureira também lembrou o legado de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, destacando sua visão transformadora e o papel de seu método, baseado no diálogo e na consciência crítica, como inspiração permanente para educadores e gestores públicos. O deputado ressaltou ainda que a Comissão de Educação da Ales tem se empenhado em promover debates e iniciativas voltadas à valorização dos profissionais da área, com o objetivo de assegurar melhores condições de trabalho e fortalecer a qualidade do ensino no Estado.

O deputado estadual Fábio Duarte (Rede), membro efetivo da Comissão de Educação, ressaltou o papel transformador da educação e o compromisso dos professores com o futuro do país. Ele destacou que o olhar do educador vai além da transmissão de conteúdo, sendo capaz de inspirar coragem, respeito e cidadania. Para o parlamentar, a valorização do magistério é essencial para fortalecer a sociedade e garantir que o conhecimento continue sendo o principal instrumento de transformação social.

Duarte também chamou atenção para os desafios contemporâneos da educação em meio à desinformação e à polarização. Ele alertou que, quando o professor é desvalorizado, a democracia se enfraquece e a sociedade perde seus referenciais. O deputado defendeu que homenagens como a da sessão solene devem se transformar em compromisso efetivo com políticas públicas voltadas à valorização docente.

“Nenhum avanço tecnológico ou projeto de nação se sustenta sem professores reconhecidos e respeitados. Educar é o ato mais revolucionário que existe, porque é o único capaz de vencer a ignorância com a luz”, concluiu.

A secretária municipal de Educação de Irupi, Célia Andrade, destacou em sua fala a importância da técnica, do planejamento e da intencionalidade no trabalho pedagógico. Segundo ela, é essa combinação que torna possível formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro. Célia ressaltou o papel essencial dos educadores que, com dinamismo e dedicação, transformam a vida dos estudantes. “Quando o saber se une à consciência e à técnica, a educação realmente acontece e muda a realidade das nossas crianças”, afirmou.

Em um momento de emoção, a secretária relembrou o início de sua trajetória como educadora, há mais de três décadas, e prestou homenagem à professora Lúcia, que a inspirou e orientou no início da carreira. Célia destacou que cada homenageado representa o esforço coletivo de muitos profissionais que dedicaram suas vidas à educação pública de qualidade. Ela encerrou expressando gratidão a todos os presentes e aos colegas de profissão que seguem firmes no propósito de transformar vidas por meio do ensino.

Em nome dos homenageados, Lucas Fonseca destacou a emoção de receber a medalha Professor Paulo Reglus Neves Freire e a importância da educação na transformação de vidas. Ele ressaltou sua trajetória de 15 anos na área e lembrou suas raízes em Afonso Cláudio, afirmando que esse reconhecimento aumenta sua responsabilidade de continuar promovendo aprendizado e inspirando outros profissionais. Segundo ele, a educação liberta, transforma e abre caminhos para um futuro melhor, sendo um instrumento essencial para a sociedade.

“Se eu dissesse ao Lucas analfabeto que estaria recebendo esta homenagem, talvez não acreditasse. Hoje, representar todos os profissionais de educação aqui homenageados é um orgulho imenso”, afirmou.

Lucas reforçou que todo educador permanece um professor, independentemente da função, e que este momento é também um compromisso de levar a educação cada vez mais adiante, incentivando alunos e profissionais a transformar vidas por meio do conhecimento.

Além dos já mencionados, também compuseram a mesa de trabalhos o deputado e vice-presidente da Comissão de Educação, Dary Pagung; o deputado Gandini; o supervisor da comissão, José Roberto Martins Aguiar; o prefeito de Itaguaçu, Darly Dettmann; o prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta; o secretário de Educação de Domingos Martins, Rendrick Augusto Nascimento Schwambach; o secretário de Educação de Boa Esperança, Eudes Alexandre Monteverde; e o vice-prefeito de Irupi, Abercílio Machado.

Medalha

Criada por meio da Resolução 3.125, de 21 de dezembro de 2011, a medalha Professor Paulo Reglus Neves Freire, destinada a agraciar educadores das escolas públicas e privadas, por valiosos serviços ou ações prestados à educação do Estado.

Homenageados

Adriano Pratti Pissarra

Angela Maria Prata

Bernadete Rizzi Mação

Carlos Bermudes

Carlos Thadeu Teixeira Duarte

Danielle Zanon

Eudes Alexandre Monteverde

Francisco de Assis Souza dos Santos

Gilmara Rossi Lopes Moraes

Helena Louback Fernandes Duarte

Hélio Muniz da Cunha

Isabel de Souza

Israel Scardua Aquino

Izabel Rizzi Mação

Lina Roncete Pimenta Mafessoni

Lucia de Fátima Araújo

Lucas Fonseca

Maria José Louzada

Mararet Jann

Marcos Antônio Pereira

Nilza Abel Gumz

Renata Pereira do Nascimento

Rendrick Augusto Nascimento Schwambach

Silviadelia Arpini de Carvalho Benvenuto

Simone Oliosi Paulino

Solange Souza Dias Lordello

Vera Lúcia Duarte

Viviane Mendonça Pereira

Zélia Dalva Forecchi Giovani

Fonte: POLÍTICA ES