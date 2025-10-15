Política
Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales), realizou nesta quarta-feira (15) uma sessão solene para entrega da medalha “Professor Paulo Reglus Neves Freire”, honraria que reconhece e valoriza o trabalho de educadores que se destacam pela dedicação e compromisso com o ensino.
Durante o pronunciamento, o deputado Marcos Madureira destacou a emoção de homenagear os 29 educadores agraciados com a medalha, ressaltando que cada um deles contribui de forma decisiva para a formação dos jovens e o fortalecimento da sociedade capixaba. Ele afirmou que a educação é o instrumento essencial para a construção de um futuro mais justo e igualitário.
“É com grande satisfação que prestamos este reconhecimento merecido a profissionais que são verdadeiros pilares da nossa sociedade. A educação é a chave-mestra que abre as portas para um futuro mais justo e igualitário”, disse o parlamentar.
Madureira também lembrou o legado de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, destacando sua visão transformadora e o papel de seu método, baseado no diálogo e na consciência crítica, como inspiração permanente para educadores e gestores públicos. O deputado ressaltou ainda que a Comissão de Educação da Ales tem se empenhado em promover debates e iniciativas voltadas à valorização dos profissionais da área, com o objetivo de assegurar melhores condições de trabalho e fortalecer a qualidade do ensino no Estado.
O deputado estadual Fábio Duarte (Rede), membro efetivo da Comissão de Educação, ressaltou o papel transformador da educação e o compromisso dos professores com o futuro do país. Ele destacou que o olhar do educador vai além da transmissão de conteúdo, sendo capaz de inspirar coragem, respeito e cidadania. Para o parlamentar, a valorização do magistério é essencial para fortalecer a sociedade e garantir que o conhecimento continue sendo o principal instrumento de transformação social.
Duarte também chamou atenção para os desafios contemporâneos da educação em meio à desinformação e à polarização. Ele alertou que, quando o professor é desvalorizado, a democracia se enfraquece e a sociedade perde seus referenciais. O deputado defendeu que homenagens como a da sessão solene devem se transformar em compromisso efetivo com políticas públicas voltadas à valorização docente.
“Nenhum avanço tecnológico ou projeto de nação se sustenta sem professores reconhecidos e respeitados. Educar é o ato mais revolucionário que existe, porque é o único capaz de vencer a ignorância com a luz”, concluiu.
A secretária municipal de Educação de Irupi, Célia Andrade, destacou em sua fala a importância da técnica, do planejamento e da intencionalidade no trabalho pedagógico. Segundo ela, é essa combinação que torna possível formar cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro. Célia ressaltou o papel essencial dos educadores que, com dinamismo e dedicação, transformam a vida dos estudantes. “Quando o saber se une à consciência e à técnica, a educação realmente acontece e muda a realidade das nossas crianças”, afirmou.
Em um momento de emoção, a secretária relembrou o início de sua trajetória como educadora, há mais de três décadas, e prestou homenagem à professora Lúcia, que a inspirou e orientou no início da carreira. Célia destacou que cada homenageado representa o esforço coletivo de muitos profissionais que dedicaram suas vidas à educação pública de qualidade. Ela encerrou expressando gratidão a todos os presentes e aos colegas de profissão que seguem firmes no propósito de transformar vidas por meio do ensino.
Em nome dos homenageados, Lucas Fonseca destacou a emoção de receber a medalha Professor Paulo Reglus Neves Freire e a importância da educação na transformação de vidas. Ele ressaltou sua trajetória de 15 anos na área e lembrou suas raízes em Afonso Cláudio, afirmando que esse reconhecimento aumenta sua responsabilidade de continuar promovendo aprendizado e inspirando outros profissionais. Segundo ele, a educação liberta, transforma e abre caminhos para um futuro melhor, sendo um instrumento essencial para a sociedade.
“Se eu dissesse ao Lucas analfabeto que estaria recebendo esta homenagem, talvez não acreditasse. Hoje, representar todos os profissionais de educação aqui homenageados é um orgulho imenso”, afirmou.
Lucas reforçou que todo educador permanece um professor, independentemente da função, e que este momento é também um compromisso de levar a educação cada vez mais adiante, incentivando alunos e profissionais a transformar vidas por meio do conhecimento.
Além dos já mencionados, também compuseram a mesa de trabalhos o deputado e vice-presidente da Comissão de Educação, Dary Pagung; o deputado Gandini; o supervisor da comissão, José Roberto Martins Aguiar; o prefeito de Itaguaçu, Darly Dettmann; o prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta; o secretário de Educação de Domingos Martins, Rendrick Augusto Nascimento Schwambach; o secretário de Educação de Boa Esperança, Eudes Alexandre Monteverde; e o vice-prefeito de Irupi, Abercílio Machado.
Medalha
Criada por meio da Resolução 3.125, de 21 de dezembro de 2011, a medalha Professor Paulo Reglus Neves Freire, destinada a agraciar educadores das escolas públicas e privadas, por valiosos serviços ou ações prestados à educação do Estado.
Homenageados
Adriano Pratti Pissarra
Angela Maria Prata
Bernadete Rizzi Mação
Carlos Bermudes
Carlos Thadeu Teixeira Duarte
Danielle Zanon
Eudes Alexandre Monteverde
Francisco de Assis Souza dos Santos
Gilmara Rossi Lopes Moraes
Helena Louback Fernandes Duarte
Hélio Muniz da Cunha
Isabel de Souza
Israel Scardua Aquino
Izabel Rizzi Mação
Lina Roncete Pimenta Mafessoni
Lucia de Fátima Araújo
Lucas Fonseca
Maria José Louzada
Mararet Jann
Marcos Antônio Pereira
Nilza Abel Gumz
Renata Pereira do Nascimento
Rendrick Augusto Nascimento Schwambach
Silviadelia Arpini de Carvalho Benvenuto
Simone Oliosi Paulino
Solange Souza Dias Lordello
Vera Lúcia Duarte
Viviane Mendonça Pereira
Zélia Dalva Forecchi Giovani
Fonte: POLÍTICA ES
Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Espírito Santo é sede do VIII Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa
A Polícia Militar do Espírito Santo é anfitriã do VIII Encontro de Gestores das Polícias Militares da Tríplice Divisa: Bahia...
Força Tática do 6º Batalhão apreende arma e drogas
Nessa quarta-feira (15), a Força Tática do 6º BPM realizou a apreensão de uma arma de fogo e entorpecentes na...
Polícia Militar realiza evento alusivo ao Dia das Crianças no Bairro da Penha, Jaburu e São Benedito
A Polícia Militar, por meio da 6ª Companhia do 1º Batalhão, realizou na manhã de hoje um evento alusivo ao...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
R$ 200 milhões | Prefeito anuncia pacote de obras para impulsionar desenvolvimento de São Mateus
Projeto aprovado pela Câmara autoriza operação de crédito para investimentos em infraestrutura, turismo, segurança e lazer A Câmara Municipal de...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Fiscalização em Jaguaré autua mercadorias sem documentação fiscal e reforça combate à sonegação
A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, realizou, na manhã dessa terça-feira (14), uma operação de fiscalização...
Detran|ES realiza etapa de formação para estudantes selecionados no Programa CNH Social
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizou, nesta quarta-feira (15), em parceria com o Instituto Salomão, uma...
Governador encaminha projeto de lei do reajuste salarial para professores e agentes de suporte educacional
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço anunciaram, nesta quarta-feira (15), o envio do projeto de...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
Polícia Civil cumpre mandado de prisão de suspeito de ameaçar e agredir adolescente em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA),...
Suspeito de cometer roubo a comércio em Guarapari é detido pela PM
Na tarde de terça-feira (14), alunos-soldados da Polícia Militar do Espírito Santo, que realizam o Estágio Profissional Supervisionado no 10º...
Polícia Civil age rapidamente e prende suspeito de roubar celular em Vila Velha
Durante diligências no bairro Vila Nova, em Vila Velha, nessa terça-feira (14), uma equipe da Polícia Civil do Espírito Santo...
ENTRETENIMENTO
Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano
Thais Fersoza usou as redes sociais nesta terça-feira (14), para celebrar os 11 anos de casamento com Michel Teló. Para...
Poliana Rocha posta foto de Zé Felipe e Ana Castela juntinhos em carro: ‘Já conquistou’
A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, de 48 anos, chamou atenção ao compartilhar uma foto do filho, Zé Felipe,...
Eliezer revela data e local do casamento com Viih Tube: ‘Definimos a data!’
O influenciador Eliezer revelou nas redes sociais que ele e Viih Tube já escolheram o local e a data do...
POLÍTICA
No Dia do Professor, deputados cobram valorização salarial
Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...
No Dia do Professor, deputados cobraram valorizam salarial
Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...
Assembleia promove curso de contratações públicas para servidores
Desde janeiro de 2024, o processo de compras públicas no país passou a ser regido exclusivamente pela Lei Federal 14.133/2021,...
Esportes
Brasil sofre apagão e leva virada do Japão
Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
-
São Mateus6 dias ago
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
-
Internacional4 dias ago
Torrou o dinheiro | Mulher recebe pix de R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo: ‘Pensei que fosse presente de Deus’
-
Regional5 dias ago
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
-
Nacional4 dias ago
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
-
Entretenimento4 dias ago
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
-
São Mateus5 dias ago
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Motorista por APP registra quando passageiro sugere sexo oral