Sessão solene atrai autoridades e presidente Paulo Fundão recebe cumprimentos por organização

São Mateus – Num ambiente familiar, em que predominaram respeito, sobriedade e reconhecimento a quem se engaja no desenvolvimento de São Mateus, a Câmara Municipal celebrou os 479 anos de colonização do solo mateense. Realizada sábado (7/10), no Sesc, a sessão solene ficou marcada pelo prestígio do Poder Legislativo Municipal, e por extensão de seu presidente Paulo Fundão, atraindo autoridades dos três poderes, em diferentes instâncias. Essa característica inclusive chamou a atenção do principal homenageado da noite, o juiz federal Aylton Bonomo Junior, contemplado com a Comenda Mateense Ausente n° 1.

O sucesso do evento repercutiu e mereceu o reconhecimento de diversos vereadores, manifestado na sessão ordinária de segunda-feira (9/10) à noite! Os parabéns foram dirigidos ao presidente Paulo Fundão e aos servidores do Legislativo.

Nas redes sociais, durante todo o fim de semana, os homenageados celebraram, com familiares, amigos e outros seguidores, o reconhecimento do Parlamento Municipal. E também agradeceram à Câmara de São Mateus e aos seus 11 vereadores.

Como não discursou na sessão solene, para não alongar a programação, Paulo Fundão iniciou a semana agradecendo aos envolvidos diretamente e parabenizando, a todos os homenageados.

O presidente da Câmara ainda comemorou dois anúncios feitos no sábado à noite. O primeiro foi feito pelo representante da Marcopolo, Tayrone Alves, indicando que a montadora deverá duplicar a oferta de empregos em São Mateus, passando para 4.000 vagas, com a produção inédita de ônibus elétricos na fábrica mateense, cotada para ser a maior da América Latina nesse segmento.

O presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), José Eustáquio de Freitas, fez três anúncios. Um dando conta que o governador Renato Casagrande deve vir à Cidade, em dezembro, para inaugurar a UTI Neonatal (Utin) do Hospital Maternidade São Mateus, com 10 leitos.

E Freitas anunciou também que espera, até o fim do ano, lançar o edital para a conclusão da duplicação da Rodovia Othovarino Duarte Santos (Centro-Guriri), com conexão ampliada agora entre a Pedra D’Água e a BR-101. Ele disse ainda que as obras do Complexo de Saúde (que inclui o novo Hospital Roberto Silvares) estão aceleradas e devem ser entregues com antecedência de pelo menos seis meses.

Ao festejar o que chamou de “noite maravilhosa” para a população mateense, Paulo Fundão reforçou os agradecimentos ao governador Renato Casagrande, “um líder que transforma sonhos em realidade”.

PRESTÍGIO

Realizada desde a década de 1980, a sessão solene para entrega de títulos de cidadania e comendas de mérito este ano ficou marcada pelo prestígio e pela heterogeneidade dos presentes. Na mesa de honra, representantes dos poderes Legislativo (vereadores Paulo Fundão, Kacio Mendes e Ciety Cerqueira), Executivo (vice-prefeito Ailton Caffeu) e Judiciário (juiz federal Aylton Bonomo Junior), além de empresários representantes das empresas Marcopolo (Tayrone Alves), Suzano (Leonardo Conde) e Seacrest Petróleo (Juan Alves).

Também compuseram a mesa de honra José Eustáquio de Freitas (diretor-presidente do DER-ES), o diretor-presidente da Banestes Seguros, Carlos Roberto Rafael, o agente federal Stanley Antunes e o empresário e gestor público especializado em marketing político Gabriel Verly (representante do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio).

Por problemas de saúde, o vereador Adeci de Sena não pôde participar da sessão solene, sendo representado na entrega das homenagens pelo secretário de Comunicação Jailson Barbosa.