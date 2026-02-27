Política
Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES
Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam a Comenda do Mérito Comércio Exterior durante sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (26). Também houve a entrega de dois Títulos de Cidadão Espírito-Santense na solenidade.
Na abertura dos trabalhos, o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União), salientou que a homenagem é um reconhecimento ao trabalho de todos aqueles que fazem parte da cadeia do comércio exterior capixaba. “Essa comenda é uma forma de reconhecer e estimular vocês a continuarem produzindo excelentes resultados para o Espírito Santo. Eu trabalhei no Porto de Vitória por um bom tempo, depois acabei mudando minha rota”, disse.
O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar de Lima Acosta, mencionou que a década de 1990 foi fundamental para o comércio exterior. “A gente teve a oportunidade de abrir as portas para o mundo, e o Espírito Santo abriu para o mundo e para o Brasil. Nossa costa tem pouco mais de 400 km, e a gente tinha a Grande Vitória como referência portuária. Ali começou a história do comércio internacional através do Fundap”, frisou.
Ele destacou que vários empresários contribuíram para o desenvolvimento do comércio internacional capixaba. “Essa homenagem é uma honra dada pelo Poder Legislativo, uma instituição reconhecida para homenagear os empreendedores e os trabalhadores, todos aqueles que fizeram algo pelo comércio exterior”, afirmou.
Reconhecimento
Em nome dos homenageados falou Daniela Quadros, chefe da Unidade Regional de Vitória da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). “Essa iniciativa reconhece aqueles que fortalecem relações internacionais e o desenvolvimento econômico do nosso Estado e país. Ela valoriza trajetórias com compromisso, o trabalho sério importa. Aprendi com meu avô dois princípios: o valor do conhecimento e a importância de realizar qualquer atividade da melhor forma possível”, salientou.
Quadros comparou o comércio exterior a uma máquina de escrever, onde cada tecla tem sua função e nenhuma delas é dispensável. “Se uma falta o texto não se completa, se falha, a mensagem perde a clareza. Assim também funciona o desenvolvimento econômico, o setor público, iniciativa privada, trabalhadores e entidades representativas atuam de forma interdependente e complementar. O Espírito Santo se destaca pela integração de órgãos públicos e cooperação com a iniciativa privada. O diálogo gera resultados”, ressaltou.
Ao final dos trabalhos, o presidente Marcelo Santos reforçou a importância do setor do comércio exterior para o Estado e se colocou à disposição para ajudar o segmento no que for necessário. “A Assembleia está de portas abertas para enfrentarmos desafios e buscarmos resultados. O diálogo e o respeito no Espírito Santo deram certo”, concluiu.
Além dos citados, fizeram parte da mesa de honra o procurador-geral do Estado (PGE), Iuri Carlyle Madruga; o presidente do Sindicato dos Portuários Avulsos de Capatazia e Arrumadores, Josué King Ferreira; e o secretário de Relações Institucionais da Ales, Giuliano Nader.
Comenda do Mérito Comércio Exterior
Criada pela Resolução 9.220/2023, essa comenda é concedida para pessoas físicas ou jurídicas que se destacarem na prestação de relevantes serviços, fomentando a economia estadual ou nacional, nas áreas de comércio exterior, exportação e importação, e relações comerciais entre nações.
Homenageados com a Comenda do Mérito Comércio Exterior
1. Jacques Stern;
2. Antonio Carlos Torres;
3. Breno Sasso Alighieri;
4. Bruno Marques;
5. Cintya Scardua;
6. Cristina Vellozo Santos;
7. Daniela Ribeiro Caldellas Quadros;
8. Diego Cesar dos Santos;
9. Eduardo Mangabeira Albernaz;
10. Fabricia Boechat Muniz;
11. Giuliano Valadares Nader Rangel;
12. Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga
13. Jasson Hibner Amaral
14. João Bosco Azevedo Campos
15. José Luiz Gandini (representado por Gustavo Gandini)
16. Josué King Ferreira
17. Patrick Gomes Silva
18. Pedro Gomes de Sá Junior
19. Philippe Masse de Souza
20. Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro
21. Roberto Oliveira Pinto de Almeida
22. Rodrigo Rabello Vieira
23. Thomas Reichenheim
24. Wendy Maciel Verjovsky
Homenageados com Título de Cidadão Espírito-Santense
1. Luciana Mattar Vilela Nemer
2. Marcelo David Gonçalves
Fonte: POLÍTICA ES
São Mateus
Regional
Estadual
Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina
O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta...
Nacional
Policial
ENTRETENIMENTO
POLÍTICA
Esportes
Mais Lidas da Semana
