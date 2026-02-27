Connect with us

Política

Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES

Published

1 hora ago

on

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam a Comenda do Mérito Comércio Exterior durante sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (26). Também houve a entrega de dois Títulos de Cidadão Espírito-Santense na solenidade.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (União), salientou que a homenagem é um reconhecimento ao trabalho de todos aqueles que fazem parte da cadeia do comércio exterior capixaba. “Essa comenda é uma forma de reconhecer e estimular vocês a continuarem produzindo excelentes resultados para o Espírito Santo. Eu trabalhei no Porto de Vitória por um bom tempo, depois acabei mudando minha rota”, disse.

O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar de Lima Acosta, mencionou que a década de 1990 foi fundamental para o comércio exterior. “A gente teve a oportunidade de abrir as portas para o mundo, e o Espírito Santo abriu para o mundo e para o Brasil. Nossa costa tem pouco mais de 400 km, e a gente tinha a Grande Vitória como referência portuária. Ali começou a história do comércio internacional através do Fundap”, frisou.

Ele destacou que vários empresários contribuíram para o desenvolvimento do comércio internacional capixaba. “Essa homenagem é uma honra dada pelo Poder Legislativo, uma instituição reconhecida para homenagear os empreendedores e os trabalhadores, todos aqueles que fizeram algo pelo comércio exterior”, afirmou.

Reconhecimento

Em nome dos homenageados falou Daniela Quadros, chefe da Unidade Regional de Vitória da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). “Essa iniciativa reconhece aqueles que fortalecem relações internacionais e o desenvolvimento econômico do nosso Estado e país. Ela valoriza trajetórias com compromisso, o trabalho sério importa. Aprendi com meu avô dois princípios: o valor do conhecimento e a importância de realizar qualquer atividade da melhor forma possível”, salientou.

Quadros comparou o comércio exterior a uma máquina de escrever, onde cada tecla tem sua função e nenhuma delas é dispensável. “Se uma falta o texto não se completa, se falha, a mensagem perde a clareza. Assim também funciona o desenvolvimento econômico, o setor público, iniciativa privada, trabalhadores e entidades representativas atuam de forma interdependente e complementar. O Espírito Santo se destaca pela integração de órgãos públicos e cooperação com a iniciativa privada. O diálogo gera resultados”, ressaltou.

Ao final dos trabalhos, o presidente Marcelo Santos reforçou a importância do setor do comércio exterior para o Estado e se colocou à disposição para ajudar o segmento no que for necessário. “A Assembleia está de portas abertas para enfrentarmos desafios e buscarmos resultados. O diálogo e o respeito no Espírito Santo deram certo”, concluiu.

Além dos citados, fizeram parte da mesa de honra o procurador-geral do Estado (PGE), Iuri Carlyle Madruga; o presidente do Sindicato dos Portuários Avulsos de Capatazia e Arrumadores, Josué King Ferreira; e o secretário de Relações Institucionais da Ales, Giuliano Nader.

Comenda do Mérito Comércio Exterior

Criada pela Resolução 9.220/2023, essa comenda é concedida para pessoas físicas ou jurídicas que se destacarem na prestação de relevantes serviços, fomentando a economia estadual ou nacional, nas áreas de comércio exterior, exportação e importação, e relações comerciais entre nações.

Homenageados com a Comenda do Mérito Comércio Exterior
1. Jacques Stern;
2. Antonio Carlos Torres;
3. Breno Sasso Alighieri;
4. Bruno Marques;
5. Cintya Scardua;
6. Cristina Vellozo Santos;
7. Daniela Ribeiro Caldellas Quadros;
8. Diego Cesar dos Santos;
9. Eduardo Mangabeira Albernaz;
10. Fabricia Boechat Muniz;
11. Giuliano Valadares Nader Rangel;
12. Iuri Carlyle do Amaral Almeida Madruga
13. Jasson Hibner Amaral
14. João Bosco Azevedo Campos
15. José Luiz Gandini (representado por Gustavo Gandini)
16. Josué King Ferreira
17. Patrick Gomes Silva
18. Pedro Gomes de Sá Junior
19. Philippe Masse de Souza
20. Rafael de Melo Franco Fattorelli Carneiro
21. Roberto Oliveira Pinto de Almeida
22. Rodrigo Rabello Vieira
23. Thomas Reichenheim
24. Wendy Maciel Verjovsky

Homenageados com Título de Cidadão Espírito-Santense
1. Luciana Mattar Vilela Nemer
2. Marcelo David Gonçalves

Fonte: POLÍTICA ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Política2 minutos ago

Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Polícia Federal32 minutos ago

PF deflagra a Operação Share 2 e cumpre mandados em Guarabira/PB

Guarabira/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (27/2), a Operação Share 2, com o objetivo de reprimir crimes de armazenamento,...
Polícia Federal32 minutos ago

PF cumpre mandado de prisão decorrente da Operação Self-Portrait em Corumbá/MS

Corumbá/MS. A Polícia Federal cumpriu, na quarta-feira (25/2), mandado de prisão expedido em desfavor de investigado no âmbito da Operação Self-Portrait...
Polícia Federal32 minutos ago

PF prende homem com 261 kg de drogas em Porto Velho/RO

Porto Velho/RO. Na quinta-feira (26/2), a Polícia Federal prendeu um homem que transportava 261 kg de skunk na BR-364. A...
Política1 hora ago

Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...
Política1 hora ago

Assembleia homenageia equipe que pesquisa polilaminina

A Assembleia Legislativa (Ales) homenageou nesta quinta-feira (26) a cientista brasileira Tatiana Sampaio e toda a equipe responsável pelos estudos...
Policial2 horas ago

PCES conclui inquérito sobre furto a loja de eletrônicos em Venda Nova do Imigrante e indicia cinco investigados

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus3 dias ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus3 dias ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus4 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional20 horas ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Regional22 horas ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Regional22 horas ago

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...

Estadual

Estadual10 horas ago

Nova variedade de banana do Incaper é lançada em Alfredo Chaves

A banana Ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde...
Estadual14 horas ago

Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina

O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta...
Estadual19 horas ago

Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina

O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta...

Nacional

Nacional19 horas ago

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 127,6 milhões; números

Sem ganhadores do prêmio principal, 118 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.510,78 cada; outros 7.699 apostadores ficarão com...
Nacional22 horas ago

Pai denuncia mãe que torturou filha e expôs bebê nu em rede social

A mulher, de 23 anos, disse que castigou a própria filha por ela ter brigado com a irmã mais nova,...
Nacional23 horas ago

Advogado e companheiro são presos por estuprar criança autista

Eles também teriam abusado de uma criança de quatro anos e aliciado outras, que estudavam em uma escola ao lado...

Policial

Policial2 horas ago

PCES e PPES prendem suspeito ligado à facção criminosa envolvido em ataques na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e...
Policial2 horas ago

DHPP da Serra recaptura foragido apontado como líder do tráfico e autor de homicídios em Carapebus

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da...
Policial3 horas ago

Força Tática do 6º BPM detém suspeito e apreende entorpecentes na Serra

Nesta quinta-feira (26), equipes da Força Tática do 6º BPM obtiveram êxito na detenção de um indivíduo e na desarticulação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento2 horas ago

Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’

O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas...
Entretenimento4 horas ago

Matheus Vargas ganha surpresa romântica da namorada após o trabalho: ‘Te amo’

O cantor Matheus Vargas, de 28 anos, foi surpreendido na madrugada desta sexta-feira (27) ao chegar em casa após o...
Entretenimento5 horas ago

Jojo Todynho conquista estágio em Direito e celebra nova fase na carreira: ‘Fliz da vida’

POLÍTICA

Política3 horas ago

Proposta cria política de balneabilidade saudável no Espírito Santo

Para proteger e promover saúde pública, meio ambiente e turismo, o deputado Pablo Muribeca (Republicanos) quer uma política a nível...
Política3 horas ago

Projeto facilita transporte de passarinhos para competições

O deputado Vandinho Leite (PSDB) é o autor do Projeto de Lei (PL) 803/2025, que visa instituir o Passaporte Passeriforme...
Política3 horas ago

Agenda: semana terá análise de projetos e Tribuna Popular

A semana de trabalhos legislativos contará com a reunião de cinco comissões na segunda (2) e terça-feira (3). São elas:...

Esportes

Esportes14 horas ago

Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã

Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Esportes15 horas ago

Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão 

O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Esportes2 dias ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...

Mais Lidas da Semana