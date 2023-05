Sessão reconhece trabalho em defesa de crianças

A Assembleia Legislativa (Ales) promoveu sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado neste dia 18 de maio, em lembrança à memória da menina Araceli Cabrera Sanchez, brutalmente assassinada em 1973, aos oito anos de idade, nesta data, sem que até hoje os responsáveis tenham sido punidos.

O presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e proponente da sessão, deputado Alcântaro Filho (Republicanos), falou da importância de abordar o assunto na data que marca o enfrentamento aos abusos contra o público infantojuvenil, “(…) pois a cada hora quatro crianças no Brasil sofrem abusos, com a maioria de até cinco anos, sendo ações repugnantes para a população. Homenageio as pessoas que combatem os abusos e lutam pela proteção das crianças, para que o trabalho delas seja reconhecido, orientando as famílias, e se não fosse o trabalho de vocês o número de crianças em sofrimento seria maior”.

Fotos da sessão solene

Maria José Frigini Postay, vice-presidente do Projeto Girassol, realizado em Aracruz, disse que a iniciativa foi criada há 15 anos e atende crianças vítimas de abuso em situação de vulnerabilidade. Atualmente são 90 atendidos, sendo 60 crianças na fila de espera e apenas cinco funcionários para atendê-las.

“Vi que o almoço principal delas era macarrão cozido com caldo de carne, e isso me doeu! Atendemos crianças e adolescentes de até 15 anos e é necessário atingir um limite maior, pois, após atingir a idade limite, vão para a rua por falta de estrutura familiar. Estamos tentando parceria para que elas, saindo do projeto, frequentem escolas (…). Aumentar o número de crianças contempladas e expandir este limite de idade é a nossa luta”, relatou Postay.

O delegado da Polícia Federal Leonardo Rabelo destacou o trabalho preventivo feito pela corporação, focando nas investigações para chegar aos criminosos. “A Polícia Federal passou por reformulação para fazer um trabalho mais qualificado no combate aos crimes contra as crianças. Não existe anonimato na prática de crimes pela internet, pois temos ferramentas para identificar e minimizar esses crimes, e no Espírito Santo a Polícia Militar é referência no Brasil”.

Lilian Sepulcro, coordenadora do Conselho Tutelar de Aracruz, registrou a tristeza da data. “A Conferência da Criança e do Adolescente revelou que existem em Aracruz cerca de 5 mil famílias vivendo em extrema pobreza. Quando os menores não conseguem inserção no mercado de trabalho como menores aprendizes, vão para a rua vender drogas”, alertou.

O vereador de Aracruz Alexandre Manhães (Republicanos) observou o grau de proximidade entre vítimas e seus algozes. “A maioria dos crimes contra crianças e adolescentes envolve membros da família e pessoas próximas, e muitos conselhos tutelares no Estado estão abandonados”. Pelos homenageados falou Lucineide Amaral.

Dia nacional

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído em 2000 pela Lei federal 9.970. A escolha se deve ao assassinato de Araceli Cabrera Sanchez Crespo, uma menina de oito anos que foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média alta no dia 18 de maio de 1973, em Vitória. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje permanece impune.

Mesa

Compuseram a mesa da sessão solene o coronel PM oficial combatente Cristian Félix Tomé; o delegado da Polícia Federal Leonardo Rabelo; a vice-presidente do Projeto Girassol de Aracruz, Maria José Frigini Postay; a coordenadora do Conselho Tutelar de Aracruz, Lilian Sepulcro dos Santos; Rogério Amaral, representando a Casa Civil do governo estadual; e o presidente da Câmara de Aracruz, vereador Alexandre Manhães.

Homenageados com certificados

Fonte: POLÍTICA ES