Sessão ordinária traz sete vetos e três urgências

Para destrancar a pauta de votações desta segunda-feira (6), os deputados estaduais precisam decidir sobre o destino de sete vetos do Poder Executivo a projetos aprovados na Assembleia Legislativa (Ales). Cinco propostas foram integralmente vetadas e outras duas, que já se tornaram leis, tiveram trechos suprimidos na decisão do governo. A Comissão de Justiça deve emitir parecer para cada um dos impedimentos, seguida de apreciação do Plenário quanto à manuteção ou rejeição do veto. Caso isso não ocorra, os demais itens da pauta não poderão ser apreciados nesta segunda.

A pauta traz três matérias que tramitam em regime de urgência e, nesta condição, recebem parecer orais de comissões da Casa durante a plenária. Uma delas é o PL 515/2022, que assegura assegura às mulheres a presença de acompanhamente em consultas e exames médicos e aguarda parecer oral das comissões de Justiça, Saúde e Finanças antes de ser votado pelo Plenário. A iniciativa é assinada pela deputada Iriny Lopes (PT).

Apensadas a essa proposição tramitam iniciativas semelhantes: PL 12/2023, do deputado Hudson Leal (Republicanos); PL 48/2023, do deputado Tyago Hoffmann (PSB); PL 81/2023, de Pablo Muribeca (Patri); e PL 89/2023, de Alexandre Xambinho (PSC).

Outras urgências

PL 7/2023, de Xambinho: isenção de ICMS nas operações internas dos produtos da cesta básica;

PL 9/2023, Gandini: criação da Rota Azul, para incentivar o turismo na região de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo.

Ao vivo

A sessão acontece no Plenário Dirceu Cardoso. Acompanhe ao vivo as votações e os debates, na Grande Vitória pela TV Assembleia, nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa. A sessão terá intérprete para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Fonte: Assembléia Legislativa do ES