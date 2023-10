Sessão homenageia luta em prol da infância

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realizou sessão solene dedicada “aos que lutam pelas crianças”. O evento aconteceu na noite desta quarta-feira (11), no Plenário Dirceu Cardoso. Apenas uma personalidade foi homenageada: o senador Magno Malta (PL-ES). O proponente da sessão foi o correligionário, deputado Callegari. Antes de sua fala, ele pediu um minuto de silêncio em tributo às crianças que foram assassinadas recentemente em Israel.

Para o parlamentar, não haveria outra pessoa para ser homenageada, pois toda a luta no Brasil pelas crianças foi iniciada com o atual senador. “Falava-se de trabalho infantil, de Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tudo de forma muito midiática. A pedofilia era um tabu. E foi Magno Malta quem colocou o tema no centro das discussões, chegando a presidir a CPI da Pedofilia no Senado Federal, criminalizando quem se aproveita de menores”.

Segundo Callegari, “se anos atrás alguma figura tivesse lutado contra o aborto, como Malta lutou contra a pedofilia, hoje não estaríamos lutando contra a descriminalização do aborto”. Ao final de sua fala, o deputado apresentou um vídeo destacando a atuação de Malta na defesa das crianças. Emocionado após a exibição, o senador foi ovacionado pelos presentes.

Homenagem

Junto com Callegari, os também liberais, deputados Delegado Danilo Bahiense, Capitão Assumção e Lucas Polese entregaram uma placa de homenagem a Magno Malta que, em seguida, pediu uma oração pelos israelenses.

O político, que foi pastor evangélico, destacou o conflito entre israelenses e palestinos, com mortes de crianças, jovens, famílias e soldados. “A minha alma chora, a minha alma sangra, com a notícia de que elas (as crianças) foram encontradas degoladas”. Também citou temas como a descriminalização do aborto e do porte de drogas para uso próprio.

Cuidar

O deputado Delegado Danilo Bahiense destacou o cuidado com crianças e adolescentes. “O que temos, no entanto, é um ambiente que tem sido cruel. Em 2022, registramos, no Espírito Santo, 215 partos de meninas de 10 a 14 anos. Isso se configura como estupro de vulnerável”, informou.

Bahiense prosseguiu citando mais dados. “Neste ano, de janeiro a agosto, foram 54 crianças e adolescentes assassinados, média de uma morte a cada quatro dias. Que consigamos unir forças e conscientizar nossas autoridades, nossa sociedade.”

Participaram da sessão solene também os vereadores Devacir Rabello (Vila Velha) e Igor Elson (Serra); o pastor metodista Carlos Salvador; a professora e suplente ao senado Marcia Macedo; além da juíza Hermínia Azour, outras autoridades e convidados.

Fonte: POLÍTICA ES