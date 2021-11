Sessão destaca tradição cultural da concertina

Uma festiva sessão solene para homenagear o concertinista e seu instrumento, a concertina, foi realizada nesta quarta-feira (17), no Plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa (Ales).

O tocador de concertina Angelino Zaager recebeu a Comenda Domingos Martins e cinco concertinista foram agraciados com a Comenda Maurício de Oliveira. Outros 17 músicos receberam certificados, entregues pelo deputado Adilson Espindula (PTB), proponente da cerimônia.

Adilson Espindula explicou que o objetivo é ressaltar o valor dos concertinistas para a cultura pomerana, pois a habilidade com o instrumento passa de geração para geração. “Por isso, essa importante tradição precisa ser preservada. Não existe festa ou casamento sem tocador da concertina. Nos cultos e cerimônia, a concertina acompanha o louvor e as canções religiosas”, afirmou o deputado.

Álbum de fotos da sessão solene

Concertina

Em março de 2019, a Ales promulgou a Lei 10.982/2019, aprovada pelos deputados, originária de projeto de lei de autoria da ex-deputada Eliana Dadalto (PTC). A concertina foi declarada patrimônio cultural do estado do Espírito Santo.

O instrumento foi trazido por imigrantes italianos na vinda deles da Europa na metade do século 19. A concertina tem formato horizontal, parecida com o bandoneon, e diferente do acordeon, que tem formato vertical.

Hoje, a concertina é parte das festas tradicionais em Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. Em Linhares, em agosto, acontece o Festival Estadual de Concertina. O criador do festival, em 1992, o músico Adwalter José de Jesus Júnior, foi um dos homenageados com a Comenda Maurício de Oliveira e falou na cerimônia em nome dos concertinistas agraciados com comenda e certificado.

Convidados para compor a mesa

Acompanharam os trabalhos ao lado do deputado Adilson Espindula, o secretário estadual de Agricultura (Seag), Paulo Foletto (PSB); prefeito de Santa Leopoldina, Romero Endringer; vice-prefeito de Santa Maria de Jetibá, Florentino Lauvers; secretário de Cultura e Turismo de Santa Maria de Jetibá, Jardell Rodrigues Miertschink; pastor sinodal do Sínodo Espírito Santo e Belém, Ismar Schiefelbein; vice-presidente da Câmara de Santa Maria de Jetibá, vereador Elmar Francisco Thom (PP); vereador Joélio Abeldt (PTB); vereadores de Itaguaçu Nando Netto (PTB) e Álvaro Falcão (MDB); vereador de Piúma Daniel Etcheverry (PTB); vereador de Laranja da Terra, Jeferson Jaske (MDB).

Homenageado com a Comenda Domingos Martins

Angelino Zaager

Homenageados com a Comenda Maurício de Oliveira

Carlos Seidler

Ercílio Ponath

Adwalter José de Jesus Júnior

Luciano Uhlig

Adolfo Krüger

Homenageados com certificados

Glenda Maria Schroeder

Natacha Potin

Daniele Khun Kalke

Carlos Augusto Borchadt

Emerson Júlio Uhlig

Gilmar Vieira da Silva

Nathan Timm Herzog

Rogério Gums

Erineu Seidler

Rodolfo Sperancin Della Valentina

Homério Dupke

Vagner Friedrich

Nélson Mutz

Carlos Daniel Grunewald

Danilo Barth

Rogério Schaeffer

Floriano Walker