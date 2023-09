Sessão destaca legado do radialista Jairo Maia

Em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (27) na Assembleia Legislativa (Ales), profissionais de Comunicação Social receberam a Comenda do Mérito Legislativo Jairo Maia – que leva o nome de um dos mais renomados radialistas do Espírito Santo.

Proposta pelo deputado Dary Pagung (PSB), a sessão contou com a presença da esposa e do filho do radialista, Maria Claydes Dalla Maia e Jairo Maia Júnior, e homenageou 26 comunicadores capixabas. A comenda é a maior honraria do Legislativo para profissionais da área.

De acordo com Pagung, os comunicadores desempenham papel fundamental na manutenção da verdade e no fortalecimento da democracia.:

“Estamos aqui hoje não apenas em reconhecimento à memória de Jairo Maia, mas também para homenagear os comunicadores, que todos os dias dedicam seu tempo e energia para manter nossa comunidade informada, engajada e conectada. Vocês são os guardiões da verdade (…) e construtores da democracia. Responsáveis por nos manter conscientes dos desafios que enfrentamos e das conquistas que alcançamos”, ressaltou o parlamentar.

Fotos da sessão solene

A presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais no Espírito Santo (Sindijornalistas ES), Suzana Tatagiba, recebeu a comenda e fez uso da palavra em nome dos homenageados. A profissional destacou a figura de Jairo Maia na comunicação capixaba:

“Eu ofereço essa comenda importante a todos os jornalistas, todos os comunicadores (…). Jairo tanto era radialista como era jornalista. E ele é um dos principais profissionais do nosso estado, figura emblemática, super importante (…). Parabéns à esposa, ao filho, à família. Parabéns ao deputado, aos nossos colegas todos que receberam essa linda comenda. É um dia feliz para todo mundo, todos os comunicadores. Que a gente tenha lembrança de um profissional extremamente importante para a comunicação capixaba”, enalteceu Tatagiba.

Além de Dary Pagung, Suzana Tatagiba e dos familiares de Jairo Maia, compuseram a mesa da solenidade a gerente de comunicação do Ministério Público do Espírito Santo, Fabíola Zardini; o presidente do jornal a Notícia do Caparaó, José Salotto; o diretor de jornalismo Fabiano Rossi; o vereador e presidente da Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo (Ascames) e da Câmara Municipal de Marechal Floriano, Cezinha Ronchi (PSDB); além de vereadores dos municípios de Mimoso do Sul e Afonso Cláudio.

Confira os homenageados

1 – Carlos Antonio Pena Braga

2 – Cícero Rafael Walcker Modolo

3 – Felipe Quintino

4 – José Ricardo Madureira

5 – Fabiana Tostes De Souza

6 – Fabíola Zardini Ribeiro

7 – José Saloto Sobrinho

8 – Gustavo Ribeiro

9 – Romildo Jose Dias

10 – Welinton Elias Vieira

11 – Altemar Colen

12 – Anilson Ferreira De Souza

13 – Bruno Jorge Demuner Magalhães Salles

14 – Fagner Massini Da Cruz

15 – Flávio Martins Pereira

16 – Pedro Francisco De Martin

17 – Ronan Gava Junior

18 – Katilaine Chagas

19 – Wagner Santos

20 – Fabiano Rossi

21 – Willian Henrique Westphal

22 – Maira Pereira Ferreira

23 – Danilo Maiko Bargline

24 – Solange Maria Forecchi

25 – Rui Carlos Baromeu Lopes

26 – Suzana Tatagiba

Fonte: POLÍTICA ES