Sessão destaca força das trabalhadoras rurais

Vinte e nove mulheres foram homenageadas com placas em sessão solene na Assembleia Legislativa (Ales), na tarde desta sexta-feira (24), em comemoração ao Dia Estadual da Trabalhadora Rural. A honraria foi proposta pela deputada Iriny Lopes (PT), dentro da programação dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher – promovida pela Procuradoria Especial da Mulher, em parceria com as comissões de Cultura e de Direitos Humanos – e da 1ª Jornada Antirracista realizada pela Casa.

A proponente disse que não poderia faltar, dentro da programação da 1ª Jornada Antirracista na Ales, a homenagem às trabalhadoras rurais, que sofrem de diversos tipos de violência. “Acabar com as desigualdades entre homens e mulheres é um desafio mundial, uma tarefa muito difícil.”

Iriny destacou, ainda, que “os movimentos sociais têm parcerias com alguns homens que lutam por essa igualdade, porque as mulheres são metade do mundo e donas da outra metade. Todos os atos cometidos deliberadamente contra as mulheres atingem o conjunto da sociedade. As mulheres ainda são vítimas de violência física, emocional, econômica e psicológica, e falta muita coisa para se conquistar”.

Instituído em 2007, o Dia Estadual da Trabalhadora Rural é celebrado em 15 de outubro. A ideia partiu de sugestão da então coordenadora estadual de mulheres trabalhadoras rurais da Federação das Trabalhadoras Rurais do Espírito Santo (Fetaes), Maria da Penha Canabarro. Entre as demandas do segmento estão o combate à violência contra a mulher no campo e na cidade; igualdade de gênero; participação nos espaços de poder; direitos, previdência e políticas públicas.

Durante a sessão houve apresentação musical da Orquestra de Violões da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), por meio do Projeto Música na Rede.

Mesa

Participaram da mesa da solenidade a representante do Movimento de Mulheres Camponesas em Linhares Júlia de Farias Aguiar; representante da Direção Nacional do MST Eliandra Rosa Fernandes; a secretária de Formação, Organização Sindical e Comunicação da FETAES, Fabiana Deluca; a representante do Movimento dos Pequenos Agricultores Marli Andrade da Silva Silveira; e o subsecretário de Estado da Agricultura Familiar, Rogério Favoretti.

Homenageadas

Maria da Penha Alves Goldner

Fabiana Deluca

Erlane Maria Seibel

Marli Andrade da Silva Silveira

Maria da Penha Canabarro da Silveira

Rosa Maria Mildemberg

Derly Selia Gazzoli

Elena Dalvi Bonomo

Bianca Gonçalves de Oliveira

Márcia Regina Cândido

Stella Maris Simões Melo

Laura Zager Ott

Lenícia Kosanke Brum

Márcia Silva Bobbio

Luciene da Silva Rodrigues Erculino

Maria da Silva Pontara

Benvinda Lima de Souza

Júlia de Farias Aguiar

Iracema Durães Barbosa

Jocimara Batista De Souza.

Nelcir Sanches

Sanusa Motta

Rosalinda Kuhn Klippel

Marijani Luck Nardi

Marli Barboza de Oliveira

Maria da Penha Santana da Silva

Conceição Carvalho

Raimunda de Barros Freisleber

Joselma Maria Pereira

Fonte: POLÍTICA ES