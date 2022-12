Sessão: 1 veto e 16 urgências aguardam votação

Um veto e 16 urgências constam na pauta de votações da sessão desta terça-feira (20), às 9 horas. O deputado Vandinho Leite (PSDB), relator na Comissão de Justiça do veto total ao Projeto de Lei (PL) 474/2022, precisa emitir parecer para que o Plenário possa decidir. Se o veto for mantido, a matéria será arquivada; do contrário, ela é promulgada. Para derrubá-lo são necessários, no mínimo, 16 votos.

O PL 474/2022, proposto por Marcelo Santos (Podemos), altera lei estadual que trata da regularização fundiária de imóveis localizados na área conhecida como “Fazenda Itanhenga”, em Cariacica. Ao justificar o impedimento, o Executivo argumentou que medidas administrativas são prerrogativas do governador, configurando-se, portanto, vício de iniciativa.

Urgências em pauta

Na pauta constam também propostas em regime de urgência. Por esse status de tramitação, os projetos deve ter parecer oral de comissões da Casa durante a sessão. É o caso do PL 303/2022, iniciativa de Sergio Majeski (PSDB) para ampliar o tempo concedido aos professores da rede estadual para planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, a chamada hora-atividade. Aprovada por Justiça, a matéria ainda terá parecer de Educação e Finanças.

O PL 369/2019, de Gandini (Cidadania), conta com parecer favorável das comissões de Justiça e Saúde e aguarda relatório dos colegiados de Infraestrutura e Finanças. A medida abrange apenas os municípios em que o poder público decrete estado de emergência ou calamidade pública e os donos de imóveis tenham registrado danos nas instalações elétricas e hidráulicas, bem como em móveis e eletrodomésticos devido às enchentes e alagamentos.

Também de Gandini, o PL 881/2019 obriga a realização do teste do bracinho, a ser feito por médicos ou enfermeiros durante as consultas pediátricas realizadas nas redes pública e privada de saúde. O objetivo é aferição da pressão arterial de crianças a partir de 3 anos, visando ao diagnóstico e à prevenção de patologias como hipertensão arterial infantil e doenças cardíacas e renais. Com parecer favorável das comissões de Justiça e Saúde, aguarda relatório de Finanças para, então, ser votado pelo Plenário.

Ainda na área de saúde, o PL 360/2021, de Dr. Emílio Mameri (PSDB), institui o Estatuto da Pessoa com Cardiopatia Congênita. O projeto terá parecer oral das comissões de Justiça, Saúde e Finanças. O parlamentar também assina o PL 745/2021, que declara patrimônio cultural imaterial o Mercado de Peixes da Vila Rubim, localizado em Vitória. Essa matéria será analisada pelos colegiados de Justiça, Cidadania e Finanças.

Já o Projeto de Resolução (PR) 7/2022, de Marcelo Santos (Podemos), dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos digitais no âmbito do Poder Legislativo Estadual e terá análise das comissões de Justiça, Ciência e Tecnologia e, por fim, Finanças.

Outrra nove urgências referem-se a Projetos de Decreto Legislativo para a concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES