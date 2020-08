Sesport visita obras do ginásio poliesportivo e do Campo Bom de Bola em Ponto Belo

.

Servidores da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) estiveram, na última semana, no município de Ponto Belo, para realizar uma vistoria nas duas obras que estão sendo realizadas no município, em convênio com a Sesport: a construção do ginásio poliesportivo, localizado na sede; e do Campo Bom de Bola, no distrito de Itamira.

Das duas obras, a que está mais próxima de ser concluída é a construção do Campo Bom de Bola, que já tem cerca de 80% da estrutura executada. Para a conclusão do espaço, que conta com dimensões de 31,50m x 49m, faltam apenas a instalação dos refletores de iluminação, alambrado e grama sintética. O valor total do investimento no espaço esportivo é de R$ 528 mil.

Já a construção do ginásio poliesportivo, no centro da cidade, tem um investimento de, aproximadamente, R$_2,5 milhões e até o momento 15% da obra já foi realizada. Quando entregue, o espaço vai contar com uma área de 50,00m x 45,00m, sanitários e vestiários masculinos e femininos, além de cozinha e depósito.

No total, o repasse para as duas construções é de pouco mais de R$ 3 milhões. O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, comentou a importância das obras para a população.

“Essas obras em Ponto Belo servirão para ampliar os espaços esportivos do município, tanto na sede quanto no distrito de Itamira. Sabemos da importância do esporte para a construção de uma sociedade melhor e ainda existe a possibilidade de essas áreas serem usadas em projetos sociais como o Campeões de Futuro. Tenho certeza que serão dois equipamentos muito utilizados pelos moradores da cidade”, destacou Abreu.

