Sesport sedia primeiras disputas dos Jogos Universitários do Espírito Santo neste fim de semana

O primeiro fim de semana de disputas dos Jogos Universitários do Espírito Santo (Junes) começa neste sábado (24), na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Os jogos acontecerão nos ginásios Audifax Barreto e Paulo Pimenta, em Vitória. A competição é realizada pela Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec) e reúne cerca de 800 atletas.

O Junes contará com as modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei. Já as individuais são jiu-jitsu, judô, karatê, wrestling, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa paradesportivo, acadêmico, breaking, cheerleaders e xadrez. Todos os jogos podem ser assistidos de forma gratuita.

No sábado (24), acontecem os jogos de futsal e handebol. Já no domingo (25), serão realizados os jogos de basquete e vôlei. Pelas modalidades individuais, a única agenda será do tênis de mesa, que acontece na manhã de sábado (24), no Ginásio Jones dos Santos Neves (DED), em Vitória, que também é administrado pela Sesport.

Os campeões das modalidades, tanto as coletivas quanto as individuais, serão os representantes do Espírito Santo na fase nacional dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBS, que será realizado em Joinville (SC), em outubro.

O presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba, Gustavo Amorim, reforçou a importância da realização desses jogos e como o esporte universitário vem se fortalecendo no Espírito Santo. “O Junes vem crescendo a cada ano, contando sempre com equipes e atletas mais fortes e preparados. Esse campeonato é um ótimo balizador para os nossos atletas campeões, que sempre voltam da etapa nacional com bons resultados em diversas modalidades”, frisou.

