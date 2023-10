Sesport sedia finais do Campeonato Estadual de Vôlei sub-16 e sub-18

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai sediar as finais do Campeonato Estadual de Vôlei sub-16 e sub-18 masculino e feminino neste fim de semana. Os jogos acontecerão no Ginásio Paulo Pimenta, que fica localizado no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Bento Ferreira, Vitória.

No sábado (07), Aest e Ipê entram em quadra às 9 horas pelo terceiro lugar da categoria sub-16 feminino. Em seguida, às 11 horas, o Clube Ítalo Brasil e Vôlei Vida disputam a grande final da categoria.

Ainda no sábado, pela categoria sub-18, acontecem os confrontos entre Aest e Vôlei Vida, na briga pelo terceiro lugar, às 14 horas, e o último jogo do dia será às 16 horas, com a final entre o Clube Ítalo Brasil e Ipê.

No domingo (08), serão as disputas das equipes masculinas. Pelo sub-16, o Capixaba Voleibol Clube disputa o terceiro lugar contra o Vôlei Vida, às 9 horas, e às 11 horas será a final entre o Aest e Selca Voleibol.

A partir das 14 horas, Selca e Vôlei Vida se enfrentam pelo terceiro lugar no sub-18. Já às 16 horas, acontece a disputa entre Capixaba Voleibol Clube e Aest para decidir o campeão da categoria.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial