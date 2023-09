Sesport sedia Festival Paralímpico com atividades para crianças e adolescentes neste sábado (23)

Mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa vai acontecer neste sábado (23), na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Bento Ferreira, Vitória. O evento tem início às 9 horas e segue com atividades até as 12 horas.

O intuito é proporcionar uma aproximação entre crianças e adolescentes de 8 a 17 anos de idade, com ou sem deficiência, com o esporte paralímpico. O evento acontece em setembro por ser o mês em que se lembra o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21) e o Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22).

O festival é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e acontece em todas as 27 unidades federativas do Brasil simultaneamente. Na Sesport, os participantes terão jogos nas modalidades de basquete em cadeira de rodas, goalball, bocha e tiro com arco.

O Festival recebeu cerca de 11 mil inscritos e contará com professores e voluntários. Esta é a primeira vez que o evento acontece duas vezes no mesmo ano. O primeiro dia de festival da edição 2023 foi realizado no dia 20 de maio.

