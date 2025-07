Sesport recebe final da Copa ES de basquete entre Santo Antônio e IVV/Cetaf

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) recebe na noite desta quarta-feira (16), às 20 horas, a grande decisão do título da Série Ouro da Copa ES de basquete, entre as equipes do Santo Antônio e do IVV/Cetaf. A partida acontece no Ginásio Audifax Barreto, localizado no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória.

A final marca o encerramento da principal divisão da competição, que contou com cinco equipes e teve início em maio. A partida terá entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo YouTube, no perfil oficial da Federação Capixaba de Basquete.

Para chegar à final, o IVV/Cetaf superou a equipe da Avabes na semifinal, enquanto o Santo Antônio garantiu sua vaga ao vencer o tradicional Saldanha da Gama. Agora, as duas equipes voltam à quadra com força total e foco absoluto na conquista do título estadual da Série Ouro, coroando meses de preparação e jogos intensos.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES