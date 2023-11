Sesport recebe competições estaduais de ginástica

Nesta quinta-feira (09), a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, foi palco para as apresentações emocionantes do Torneio Estadual e do Campeonato Estadual de Ginástica, tanto nos conjuntos quanto nas performances individuais.

Os eventos reuniram atletas nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulta no Ginásio Eduarda Mello Queiroz Rodrigues Pinho, localizado no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho.

Medalhista de ouro no Campeonato Sul-Americano da modalidade, Emanuelle Felberk esteve presente no estadual e arrancou aplausos da plateia. A ginasta é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport.

A expectativa se mantém alta para o próximo sábado (11), quando será realizada a Copa Estadual Eduarda Queiroz. A competição vai receber 157 ginastas no Ginásio Jones dos Santos Neves (DED), a partir das 9 horas, com apresentações nas categorias pré-infantil, infantil e juvenil. O evento será aberto ao público.

As competições são organizadas pela Federação do Espírito Santo de Ginástica (FESG) e contam com apoio da Sesport.

