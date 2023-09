Sesport realiza transmissão ao vivo do sorteio da Copa Sesport de Futebol

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai realizar o sorteio para determinar quais serão os primeiros confrontos da Copa Sesport de Futebol, nesta sexta-feira (22), às 15 horas. O evento será transmitido, ao vivo, pelo canal da Sesport (Sesport ES) no Youtube. Clique aqui para acessar.

Ao todo, a Copa Sesport vai contar com 64 times de diferentes municípios do Estado na disputa masculina e com 28 equipes na feminina. A competição será disputada apenas por atletas amadores, a partir de 17 anos.

A previsão é de que o torneio tenha início no dia 14 de outubro, com finais únicas no Estádio Estadual Kleber Andrade, no dia 16 de dezembro. Neste ano, a novidade na competição, que é organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), foi a inclusão da categoria feminina.

Os três melhores classificados serão premiados. A disputa será, mais uma vez, regionalizada e no formato “mata-mata”, em jogos de ida e volta (com exceção da decisão e da disputa de terceiro lugar, que serão em partidas únicas). Todos os times vão receber duas bolas e dois jogos de uniforme.

Histórico

No ano passado, primeira vez que a competição foi disputada com a nomenclatura de Copa Sesport, o município de Alegre ficou com o título após vencer São Mateus por 4 a 0. A Serra terminou na terceira colocação. Já em 2018, primeira vez que o torneio foi realizado (mas com o nome de Campeonato Rural e sem a inclusão dos municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória), Anchieta se sagrou campeão nos pênaltis, diante de Jaguaré, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal. São José do Calçado terminou em terceiro lugar.

Confira a lista dos municípios participantes:

MASCULINO:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Brejetuba

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

São Domingo do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

FEMININO:

Afonso Cláudio

Águia Branca

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Apiacá

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Ibatiba

Guarapari

Linhares

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pedro Canário

Rio Bananal

Santa Leopoldina

São Mateus

Serra

Sooretama

Vila Valério

Fonte: GOVERNO ES