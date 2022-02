Sesport realiza entregas de materiais esportivos do Campeões de Futuro em Cariacica e Serra

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, esteve, nessa quarta-feira (09), em Cariacica e na Serra para realizar a entrega de materiais esportivos do programa Campeões de Futuro, que oferece esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos, em todos os 78 municípios do Estado.

As solenidades nesses dois municípios contaram também com a participação do prefeito Euclério Sampaio, de Cariacica, e do vice-prefeito e secretário de Esportes da Serra, Thiago Carreiro, representando o prefeito Sergio Vidigal, além de representantes da Secretaria de Esporte e Lazer (Sesport) e outras autoridades.

Em Cariacica, a entrega ocorreu às 14 horas, na Estação Cidadania Esporte, no Parque O Cravo e a Rosa. Ao todo, serão seis núcleos esportivos beneficiados: basquete, futebol de campo, futsal e ginástica rítmica, taekwondo e vôlei. Entre os itens destinados ao município estão bolas, pratos demarcatórios, cones, cronômetros digitais, redes e apitos para as modalidades de futsal, futebol e basquete, além de materiais para ginástica rítmica, como bambolê, sapatilhas, cordas, maças e fitas.

O secretário Júnior Abreu celebrou as entregas para os dois municípios da Grande Vitória e comemorou também o fato de a Sesport ter alcançado dez entregas pelo Estado. “A entrega desses materiais é muito importante para o desenvolvimento do esporte e das ações com as crianças e adolescentes desses municípios. Fico muito feliz de imaginar como vai ser mais produtiva as ações dessas prefeituras com esses materiais novos e de altíssima qualidade”, disse o secretário.

O prefeito Euclério de Sampaio frisou a importância de fomentar o esporte como uma ferramenta de mudança social. “Quero agradecer essa parceria importante porque sabemos que se investimos em esporte e ações sociais, investimos em segurança e na formação do cidadão. O esporte evita que coisas ruins cheguem em nossas crianças e jovens. Eu quero o melhor para minha cidade de Cariacica“, destacou.

Serra

Já na Serra, a solenidade aconteceu às 18h30, na Arena Jacaraípe. Os materiais entregues contemplarão seis núcleos: capoeira, handebol, futsal, futebol, judô e karatê. Os núcleos receberam materiais como bolas de todas as modalidades, cones, apitos, cronômetros, redes, pratos demarcatórios, quimonos para todas as idades, além de agogô, berimbau e tambor para capoeira.

O vice-prefeito e secretário de Esportes da Serra, Thiago Carreiro, falou sobre a parceria entre Estado e município. “Precisamos gerar oportunidades. Esse é o objetivo desse projeto. Esses materiais vão atender comunidades, como as de Nova Almeida, Ourimar e Eldorado. Vamos lutar muito para levar mais oportunidades para outras comunidades”, ressaltou.

Com as entregas realizadas nessa quarta-feira (09), a Sesport já alcançou dez municípios contemplados com os novos materiais do Campeões de Futuro: Itaguaçu, Afonso Cláudio, São Mateus, Pedro Canário, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Boa Esperança, Cariacica e Serra.

Campeões de Futuro

O objetivo do programa Campeões de Futuro é dar oportunidade aos alunos para a prática esportiva, promovendo a cultura do esporte aliada à educação e, com isso, possibilitar o desenvolvimento integral, como a formação de cidadania e a melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.

Os núcleos do Campeões de Futuro podem contar com até 100 alunos nas modalidades individuais ou até 200 alunos nas modalidades coletivas. No local, eles aprendem as mais diversas modalidades, como atletismo, badminton, basquete adaptado, basquete, beach handebol, bodyboard, boxe, capoeira, futebol 7, futebol de areia, futebol de campo, futsal, futevôlei, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, Wrestling (luta olímpica), natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

