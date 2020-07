Sesport e Sesa discutem cronograma para retorno do futebol capixaba

.

De janeiro a julho deste ano, de acordo com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), nove agroindústrias de pequeno porte foram incluídas no Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar de Pequeno Porte (Susaf). Essas inclusões demonstram o trabalho sério das agroindústrias e dos Serviços de Inspeção Municipais (SIMs), já aderidos ao Susaf.



Com a inclusão no Sistema, as agroindústrias de pequeno porte podem comercializar seus produtos em todo o território capixaba, ampliando, assim, a renda das famílias e o desenvolvimento agroindustrial dos municípios.



Hoje, já são 41 agroindústrias de pequeno porte incluídas em oito municípios do Estado, que tiveram sua equivalência reconhecida para adesão ao Susaf: Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá, Castelo, Guarapari, Linhares, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.



Segundo a subgerente de Desenvolvimento Agroindustrial do Idaf, Carolina Dadalto, a expectativa é que novas agroindústrias de pequeno porte sejam incluídas no Susaf nos próximos meses. “Ficamos felizes em saber que, mesmo diante desta situação tão difícil que estamos vivendo, as agroindústrias e os Serviços de Inspeção Municipais estão se reinventando e adaptando sua forma de trabalhar para garantir sempre a oferta de alimentos de origem animal seguros à população capixaba”, disse a subgerente.



Confira a lista das agroindústrias que aderiram ao Susaf:



Domingos Martins

Ovos e Companhia (ovos e derivados)

Ovos Caipira Orgânico COQ (ovos e derivados)

Empório Favoretti (carnes e derivados)



Santa Maria Jetibá

Ovos Fosch (ovos e derivados)

Avícola Schneider (ovos e derivados)

R Kruger (carnes e derivados)



Venda Nova do Imigrante

Santa Gertrudes Salumeria (carnes e derivados)



Linhares

Fera Pescados (pescado e derivados)



Guarapari

Laticínios Perim (leite e derivados)

Texto: Rafaely Lyra

