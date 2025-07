Sesport divulga resultado preliminar do programa Bolsa Atleta 2025

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) divulgou, nesta quarta-feira (02), o resultado preliminar do programa Bolsa Atleta 2025. Ao todo, serão destinados R$ 4 milhões para o pagamento de 251 bolsas, número superior ao da edição anterior, que contou com 234 contemplados. A lista com os nomes dos atletas e paratletas pode ser acessada aqui.

O programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta.

Próximos passos

Os candidatos que desejarem apresentar recurso terão até a próxima segunda-feira (07) para enviar a solicitação. Os recursos devem ser enviados exclusivamente por meio do sistema E-Docs, com encaminhamento direcionado à Comissão de Avaliação do Bolsa Atleta Capixaba.

É importante que todos os candidatos se atentem a todas as informações presentes no resultado preliminar.

A previsão é de que o resultado final seja divulgado no próximo dia 11 de julho. Caso haja vagas remanescentes após o resultado final, a Sesport poderá abrir um novo edital para preencher as bolsas remanescentes.

Dúvidas

Em caso de dúvidas ou para mais informações, é necessário entrar em contato com a Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) da Sesport pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 3636-7001 ou (27) 98868-2582.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES