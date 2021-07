Sesport divulga resultado preliminar do edital 2021 do programa Bolsa Atleta

Foi divulgado no Diário Oficial do Espírito Santo, desta quarta-feira (21), o resultado preliminar do edital 2021 do programa Bolsa Atleta. No total, 141 esportistas de alto rendimento foram selecionados, divididos em quatro categorias: Olímpica (2), Internacional (18), Nacional (82) e Estudantil (39). A lista completa com todos os contemplados pode ser conferida aqui.



O candidato ao benefício que se sentir prejudicado com a decisão proferida pela Comissão de Avaliação poderá apresentar recurso até esta sexta-feira (23), no setor de protocolo da sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), situada na Rua Cel. Schwab Filho, s/nº, Bento Ferreira, Vitória, das 9h às 16 horas, ou via sistema e-Docs (nesse caso, devendo ser realizado até as 23h59 do último dia de prazo. Não serão aceitos recursos após essa hora). O resultado final tem previsão de ser divulgado no dia 03 de agosto.

A edição 2021 será recorde no número de contemplados no programa e em valor investido pela Sesport, cerca de R$ 2,2 milhões. O recurso ofertado mensalmente aos atletas deve ser utilizado para cobrir gastos com alimentação, assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica, medicamentos, suplementos alimentares, transporte urbano ou para participar de treinamentos e competições, aquisição de material esportivo, vestimenta, pagamentos de técnicos e de mensalidades de academia de ginástica credenciada pelo Conselho Regional de Educação Física.

“No ano passado, mesmo diante do cenário desafiador e das incertezas da pandemia, não deixamos de pagar o benefício um mês sequer aos atletas. Agora, temos a satisfação de anunciar esse número recorde de contemplados, com um investimento também recorde. Estamos passando por uma retomada gradual das atividades esportivas e temos certeza de que, mais uma vez, nossos bolsistas vão levar o nome do Espírito Santo muitas vezes até o lugar mais alto do pódio”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Dúvidas

Todas as informações referentes ao edital 2021 do programa Bolsa Atleta podem ser acessadas aqui. Outras dúvidas podem ser tiradas pelos telefones da Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) da Sesport: (27) 3636-7001 ou (27) 3636-7002.

