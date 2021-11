Sesport divulga resultado oficial do Chamamento Público de 2021

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) divulgou, nesta segunda-feira (22), o resultado do Edital do Chamamento Público deste ano. O processo seletivo foi concluído com mais de 70 projetos de 35 entidades distintas habilitados para receber recursos, com um investimento de R$ 1,3 milhão.

O Chamamento Público concede apoio financeiro para que associações e federações organizem ou participem de eventos esportivos no Espírito Santo, durante o ano de 2021.

Entre as entidades habilitadas estão federações de modalidades coletivas (futebol, futsal, vôlei, handebol e basquete) e individuais (kickboxing, boxe, voo livre, corrida de aventura, ciclismo, entre outras). A lista completa com todos os habilitados está localizada no final da matéria ou na aba sobre o Chamamento Público no site da Sesport. Para acessá-la, clique aqui.

Próximo passo

As entidades habilitadas serão convocadas para apresentação da documentação na segunda fase, por ordem de classificação e de acordo com a disponibilidade financeira.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, celebrou a apresentação do resultado e falou um pouco sobre o investimento da Sesport no programa. “Estou contente com o fim desta primeira fase, por conta da quantidade de projetos que podem ser atendidos, que foi muito maior que a do ano passado. Sabemos como esse recurso é importante para as federações e entidades no custeio de projetos fundamentais para o desenvolvimento do esporte no Estado”, frisou o secretário.

2020

Em 2020, o Chamamento Público contou com um investimento de R$ 1 milhão. Das 41 solicitações realizadas no período oficial de inscrição, doze projetos foram habilitados para receber apoio financeiro, sendo que 29 foram considerados inabilitados, devido ao não cumprimento de uma ou mais regras estipuladas no edital, como falta de documentação ou envio inadequado dos projetos.

Na época, foram contemplados projetos de diversas modalidades, como atletismo, corrida, futebol e bodyboarding, e eventos como Campeonatos Estaduais de Atletismo, Copa América de Corrida de Aventura e Campeonato Capixaba Séries A e B.

Entidades E-DOCS Pontuação Instituto Reabilitacional e Esportivo para Deficientes Físicos do Espírito Santo – IREFES 2021-DMHB9 78 Federação Capixaba de Basquetebol 2021-C5QG2 78 Instituto Viva Vida 2021-DQ329 75 Federação Capixaba de Atletismo 2021-8QTC6 72 Federação Capixaba de Kickboxing – FECK 2021-9WKWT 72 Federação Universitária de Esportes Capixaba – FUEC 2021-RXLMQ 72 Associação Brasileira de Esporte na Natureza e Aventura 2021-N3732 69 Associação Capixaba de Apoio à Cultura, Educação e Esporte 2021-HMLPF 69 Associação Capixaba de Voo Livre 2021-PQ55V 69 Federação Capixaba de Corrida de Aventura – FCCA 2021-T35KG 69 Federação Capixaba de Handebol 2021-8RD32 69 Federação Capixaba de Motociclismo – FECAM 2021-9505D 69 Federação de Bodyboarding do Espirito Santo 2021-X60B9 69 Federação de Futebol do Estado do ES-FES 2021-6LLZF 69 Federação Desportiva dos Surdos do Estado do ES 2021-HWVW1 69 Federação Espírito-Santense de Ciclismo 2021-22G4X 69 Federação Espírito-Santense de Voleibol 2021-T8SXQ 69 Federação Espírito-Santense de Futebol de Salão 2021-91KGH 68 Associação Capixaba de Esporte e Lazer- ACEL 2021-H79WL 66 Confederação Brasileira Voleibol Adaptado 2021-9DWH1 66 Federação de Futebol 7 do Espirito Santo 2021-CFTMC 66 Federação do Espírito Santo de Kung Fu Wushu 2021-85ST8 66 Instituto Neymara Carvalho 2021-TZQ77 66 Liga de Desporto Capixaba 2021-7ZXHF 66 Liga de Desporto da Serra 2021-FJKM7 66 Liga Desportiva de Cachoeiro de Itapemirim – LDCI 2021-XD842 66 Associação de Boxe do Espírito Santo 2021-1FWH3 60 Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro 2021-5JWDW 60 FECAP – Federação Capixaba de Esportes de Contato 2021-749D7 60 ICES-Iate Clube do Espirito Santo 2021-WL7G2 60 Liga Independente de Futebol Amador Clube dos Oito 2021-N205F 57 Associação Atlética Canário 2021-067C3 57 Associação Mundo Moderno de Futsal 2021-2HXCP 54 Associação Capixaba de Apoio à Cultura, Educação e Esporte 2021-HMLPF 54 Federação de Vôlei e dos Esportes Master Capixaba 2021-TX3DN 51 Federação Aquática Capixaba 2021-FL6LD Inabilitado

