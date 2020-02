Sesport divulga o resultado oficial do Chamamento Público de 2020

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) divulgou, nesta segunda-feira (3), o resultado final do Edital do Chamamento Público deste ano, que conta com investimento de R$ 1 milhão. Ao todo, doze projetos foram habilitados e a lista dos contemplados pode ser acessada aqui ou por meio do Diário Oficial.

O Chamamento Público concede apoio financeiro para que associações e federações organizem ou participem de eventos esportivos no Espírito Santo, durante o ano de 2020.

Neste ano, serão contemplados projetos de diversas modalidades, como atletismo, corrida, futebol e bodyboarding, e eventos como Campeonatos Estaduais de Atletismo, Copa América de Corrida de Aventura e Campeonato Capixaba Séries A e B.

A Sesport ressalta que a habilitação destes eventos não caracteriza, necessariamente, o apoio da Sesport em todos os itens e valores solicitados, afinal tais elementos serão determinados de acordo com a disponibilidade orçamentária da Secretaria.

Das 41 solicitações que foram realizadas no período oficial de inscrição, 29 foram consideradas inabilitadas, devido ao não cumprimento de uma ou mais regras estipuladas no edital, como falta de documentação ou envio inadequado dos projetos.

Próximos passos

Segundo o edital, a partir desta segunda-feira, data oficial da publicação do resultado final, os responsáveis pelos projetos habilitados têm um prazo de dez dias corridos para se dirigir até a sede da Sesport e poder assinar o Termo de Fomento. Aqueles que não comparecerem no prazo estipulado para realizar a assinatura perderão automaticamente o direito ao apoio financeiro.

A Secretaria de Esportes e Lazer está localizada na Rua Coronel Schwab Filho, em Bento Ferreira, Vitória.

Confira a lista de entidades e projetos habilitados

Federação Capixaba de Atletismo – Campeonatos Estaduais de Atletismo 2020

Federação Capixaba de Basquetebol – Campeonato Estadual de Base 2020

Federação Capixaba de Basquetebol – Copa Espírito Santo Basquete 2020

Federação Capixaba de Desporto Escolar – Aquisição de materiais e custeio de despesas na realização de campeonatos estaduais escolares

Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo – Campeonato Estadual Série A 2020

Associação de Veteranos e Amigos do Basquete do Espírito Santo – III Campeonato Sul Americano de Basquete Master

Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo – Campeonato Estadual Série B 2020

Federação Espírito-santanse de Futebol de Salão – Copa ES de Seleções Municipais de Futsal

Federação Universitária de Esportes Capixaba – Regional Brasileira Universitária “JUBS 2020”

Instituto Neymara Carvalho – Wahine Bodyboarding Pro

Federação Capixaba de Corrida de Aventura – Copa América de Corrida de Aventura 2020 Brasil

Federação Capixaba de Corrida de Aventura – Copa Mountain Bike / Taça de Corrida de Aventura

