Sesport divulga a lista com o resultado final do edital 2024 do Bolsa Atleta

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) divulgou, nesta quinta-feira (18), o resultado final do edital 2024 do programa Bolsa Atleta. A lista completa com os nomes dos 234 contemplados pode ser conferida aqui.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, este ano mais uma vez foi atingido o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados.

Inicialmente, pelo resultado preliminar, seriam 230 contemplados. Mas o número foi ampliado para 234, 43 a mais do que no edital anterior, que era recordista até então. O aumento visou a contemplar mais duas bolsas para a categoria nacional e duas para a internacional.

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Serão pagos aos contemplados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Estiveram aptos a pleitear o benefício os esportistas de alto rendimento, com resultados obtidos em competições nacionais e internacionais no ano de 2022, nascidos no Espírito Santo e que comprovaram residência no Estado há, pelo menos, dois anos. Também puderam pleitear os não nascidos no Estado, mas que comprovassem moradia no Espírito Santo há, pelo menos, cinco anos.

Próximos passos

Agora, os esportistas habilitados deverão encaminhar para o e-mail [email protected] o extrato da conta constando o número da mesma (obrigatoriamente em formato PDF), onde receberão o benefício. O prazo para isso terá início na próxima segunda-feira (22) e prossegue até sexta-feira (26). Os atletas menores, além de encaminhar o extrato da conta, deverão, obrigatoriamente, informar no corpo do e-mail os dados do responsável que assinará o termo (com nome completo e CPF).

Em seguida, a assinatura do termo deverá ser feita via E-Docs, entre os dias 29 de janeiro e 02 de fevereiro. Todos os atletas maiores deverão ter conta verificada no Acesso Cidadão para acessar o E-Docs e assinar o termo de adesão (no caso de atleta menor de idade, a assinatura do termo será feita pelo responsável).

Nessa etapa, ao acessar a página principal do E-Docs, o habilitado deverá clicar na caixa “DOCUMENTOS” e, depois, em “DOCUMENTOS PARA EU ASSINAR”, no lado direito da tela, e assinar o documento.

Atletas que não encaminharem o extrato da conta no prazo estipulado, não terão seus termos disponibilizados para assinatura. O esportista só é considerado bolsista após a assinatura do termo de adesão.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo seletivo devem ser feitos exclusivamente à Gerência de Formação e Rendimento (GEFR) pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (27) 3636-7001 ou (27) 98868-2582.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Ana Sá / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial